‏سلێمانی.. مردن ژنیگ وە تەقیان غاز لە ناو ماڵەگەی

شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏ژنیگ، ئمڕوو سێشەممە، گیان لە دەسدا وە رویداو تەقیان غاز لەناو ماڵیان لە ناحیەی زەرایەن سەر وە قەزای شارەزوور سەر وە پارێزگای سلێمانی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، سەرچەوەیگ لە خەستەخانەی شەهید رەئوف بەگ دووپاتکرد لە پیشوازیکردن تەرم ژنیگ کە وەرجە گەمیگ بویەسە سوخال، وە رویداو تەقیان غاز لەناو ماڵیان کە بویەسە مدوو مردن دەسوەجیی.

‏ئاشکرایکرد، قوربانیەگە تەمەنی 33 ساڵە، دیاریکرد تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری سلێمانی کلکریاس تا رێکارەیل یاسایی و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە تەواوبکرێد.

‏رویداوەگە لە دویای چەن رووژیگ بوی لە رویداویگ هاوشیوە لە سلێمانی، کە تەقیان غاز لەناو ماڵیگ بویە مدوو مردن کەسیگ.

