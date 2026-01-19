سلێمانی لەوەر سەردی دوو رووژ پەکخستن دەوام فەرمی راگەیان

شەفق نيوز- سلێمانی

پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو دووشەممە، پەکخستن دەوام فەرمی تا ماوەی دوو رووژ لە مەکتەوەیل و دامودەزگایەیل حکومەتی و تایبەت راگەیان، ئەوەیش لەوەر داوەزیان کەورەیگ لە پلەی گەرمی.

هەڤاڵ ئەبوبەکر پارێزگار سلێمانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بڕیارەگە وەپەی راپۆرتیگ لەلایەن وەزارەت گواستنەوە و پەیوەندیەیل لە حکومەت هەرێم کوردستان هات، و دویای سڵاکاری وەرد فەرمانگەیل پەیوەندیدار و وەڕیەوبەرایەتی گشتی پەروەردە لە پارێزگای سلێمانی و یەکەیل ئیداری.

دیاری کرد کە بڕیار پەکخستن دەوام دوو رووژ سێشەممە 20، و چوارشەممە 21 لەی مانگە گرێدەو، لە گشت مەکتەوەیل و ناوەندەیل فێرکاری حکومەتی و ناحکومی، ئەوەیش لەوەر داوەزیان کەورەیگ لە پلەی گەرمی لە پارێزگای سلێمانی، و لە رکداری لەبان بیوەیی و تەندروسی خوەنەوارەیل و هاوڵاتیەیل.

پارێزگار سلێمانی دووپاتیش کرد کە ئی بڕیارە لە چوارچیوەی مقیەتیکردن بیوەیی و تەندروسی گشتی تیەێد.