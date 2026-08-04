سلێمانی لێکۆڵینەوەیگ دادوەری واز کەێد لەبان شکانن چڵ داریگ کە تەمەنی نزیکەی 400 ساڵە (وینە)

شەفەق نیوز - سلێمانی

دەسەڵاتە پەیوەندیدارەیل لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو سێشەممە، دەس وە لێکۆڵینەوەیگ دادوەری کردن دۊای ئەوەگ یەکیگ لە کۊنترین دارەیل بەڕۊ لە ناحیەی عەربەت تویش شکانن هات، لە رویداویگ کە گرنگیدان لایەنە ژینگەییەیل کیشا وەو مدووە کە دارەگە نوێنەرایەتی بەهایگ میژوویی و سروشتی کەێد.

وەڕێوەبەرایەتی دارستان و ژینگە لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئاگاداری بۊ، وت، کە پۆلیس دارستان و ژینگە لە ناحیەی عەربەت زانیارییگ وەرگردگە لەبان شکیان چڵ دار بەڕۊییگ تەمەندریژ لە ئاوای "داربەڕوو"، تا لایەنە پەیوەندیدارەیل دەسوەجێ رێکارە یاساییە ئەرا مقیەتیکردن لەی میرات سروشتییە بگرنە وەر.

زیای کرد کە دارەگە لە دارە کەلەپوورییەیل لە ناوچەگە هەژمار کریەێد، و تەمەنی وە نزیکەی 400 ساڵ مەزەنە کریەێد، و شۊنەواریگ سروشتی دیار ئەرا دانیشتگەیل ئاوایەگە و ناوچەیل دەورگردی دروس کەێد.

وەپای بەیاننامەگە، دادوەر لێکۆڵینەوە لە قەزای شارەزوور لە رویداوەگە ئاگادار کریاس، و رێنمایی داگە ئەرا وازکردن لێکۆڵینەوەیگ فەرمی ئەرا ئاشکراکردن هوریدەکارییەیلی، وەگەرد هیشتن چڵە شکیاگەگە چۊ بەشیگ لە رێکارەیل لێکۆڵینەوە.

وەڕێوەبەرایەتییەگە دیاری کرد کە تیمەیلی وەردەوامن لە ئەنجامدان وەشکین مەیدانی و لێکۆڵینەوەی هونەری ئەرا دیاریکردن ئەوەگ ئایا شکانن چڵەگە لە ئەنجام مدوو سروشتییگ بۊە، چۊ وا یا کۊنەبۊن دارەگە، یا لە ئەنجام دەسوەردان کەسیگ وە رکداری بۊە.

دووپات کرد کە تیمەیلی کە لە بەش و ناوەندە جیاوازەیلی بڵاوەو بۊنە وەردەوامن لە تەقەلایلیان ئەرا مقیەتیکردن لە دارستانەیل و دارە تەمەندریژ و میژووییەیل، و جیوەجیکردن رێکارە یاساییەیل وەرانوەر وە هەر دەسدریژییگ کە بڕەسێدە سامان سروشتی لە هەرێم کوردستان.