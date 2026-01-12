سلێمانی.. لاهور شێخ جەنگی و هاوڵەیلی وە توومەت ئاژاوە دروسکردن ئەرا دادگا کلکریان
شەفەق نیوز - سلێمانی
سەرچەوەیگ دادوەری، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان، لاهور شێخ جەنگی، سەرۆک "بەرەی گەل" و هاوڕەیلی ئەرا دادگای سلێمانی کلکریان، وە توومەت ئاژاوە دروسکردن و دروسکردن گرووپ چەکداری.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "دادوەر رەزامەنی دایە وەبان داوای تیم پارێزەرەیل وە گواستنەوەی دۆسیەگە ئەرا دادگای وەپیاچگن ئەرا دوارە چەوخشانن وەپی، وەرجە ئەوەگ قسەی توومەتبارەیل وەربگرێد، وەیجورە دانیشتن دادگایەگە کۆتایی هاوریا.
وتیش، دادگای سلێمانی نزیکەی ساعەت دەی شەوەکی ئمڕوو پیشوازیکرد لە لاهور شێخ جەنگی و پۆلاد شێخ جەنگی و رێبوار حامد حاجی غالی، وەرد شمارەیگ کەس ترەک کە لە ناوچەی لالەزار وەگەردی بوین، کە وەشیوەی فەرمی توومەتبار کریان.
وەپای زانیاریەیل، پارێزەر لاهور شێخ جەنگی و هاوڵەیلی داوا لە دادگا کردنە دۆسیەگە ئەرا دادگای وەدویاچگن کلبکەن وەرجە گوشگردن لە دانوەپینانەیل توومەتبارەیل، کە دادوەر پەیوەنیدار رەزامەنی دایە، وەی مدووە دانشتنەگە کۆتایی هات.
جیباسە، لەدیر وەخت شەو پەنجشەممە وەبان جومعە بڕوار 31 ئاب 20205 لە شار سلێمانی رویوەرویبوینەوەیگ چەکداری لەناوەین هێزەیل ئەمنی و ئەندامەیل پاسەوانەیل سەرۆک حیزب "بەڕەی گەڵ" لاهور شێخ جەنگی دروسبوی کە فەرمان داد دەسگیرکردنی دەرچی.
رویداوەگە وە دەسگیرکردن شێخ جەنگی و براگەی پۆلاد و ئاسۆ کۆتایی هات داشتنامەی دەسوەسەرکردنیان دەرکریا، لەدویای ئۆپراسیۆن هەڵکوتانە بان بنکەیان لە هۆتێل لالەزار لە سەرچنار ناوڕاس شارەگە.