‏سلێمانی.. لاهور شێخ جەنگی و هاوڵەیلی وە توومەت ئاژاوە دروسکردن ئەرا دادگا کلکریان

‏شەفەق نیوز - سلێمانی

‏سەرچەوەیگ دادوەری، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان، لاهور شێخ جەنگی، سەرۆک "بەرەی گەل" و هاوڕەیلی ئەرا دادگای سلێمانی کلکریان، وە توومەت ئاژاوە دروسکردن و دروسکردن گرووپ چەکداری.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "دادوەر رەزامەنی دایە وەبان داوای تیم پارێزەرەیل وە گواستنەوەی دۆسیەگە ئەرا دادگای وەپیاچگن ئەرا دوارە چەوخشانن وەپی، وەرجە ئەوەگ قسەی توومەتبارەیل وەربگرێد، وەیجورە دانیشتن دادگایەگە کۆتایی هاوریا.

‏وتیش، دادگای سلێمانی نزیکەی ساعەت دەی شەوەکی ئمڕوو پیشوازیکرد لە لاهور شێخ جەنگی و پۆلاد شێخ جەنگی و رێبوار حامد حاجی غالی، وەرد شمارەیگ کەس ترەک کە لە ناوچەی لالەزار وەگەردی بوین، کە وەشیوەی فەرمی توومەتبار کریان.

‏وەپای زانیاریەیل، پارێزەر لاهور شێخ جەنگی و هاوڵەیلی داوا لە دادگا کردنە دۆسیەگە ئەرا دادگای وەدویاچگن کلبکەن وەرجە گوشگردن لە دانوەپینانەیل توومەتبارەیل، کە دادوەر پەیوەنیدار رەزامەنی دایە، وەی مدووە دانشتنەگە کۆتایی هات.

‏جیباسە، لەدیر وەخت شەو پەنجشەممە وەبان جومعە بڕوار 31 ئاب 20205 لە شار سلێمانی رویوەرویبوینەوەیگ چەکداری لەناوەین هێزەیل ئەمنی و ئەندامەیل پاسەوانەیل سەرۆک حیزب "بەڕەی گەڵ" لاهور شێخ جەنگی دروسبوی کە فەرمان داد دەسگیرکردنی دەرچی.

‏رویداوەگە وە دەسگیرکردن شێخ جەنگی و براگەی پۆلاد و ئاسۆ کۆتایی هات داشتنامەی دەسوەسەرکردنیان دەرکریا، لەدویای ئۆپراسیۆن هەڵکوتانە بان بنکەیان لە هۆتێل لالەزار لە سەرچنار ناوڕاس شارەگە.

