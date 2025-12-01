سلێمانی گەشتە ئاسمانیەیلی ئەرا تورکیا رەسێدە دوو ئەوەنە
شەفەق نیوز ـ سلێمانی
فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی جەلال تالەبانی لە سلێمانی، ئمڕوو دووشەممە، زیایبوین شمارەی گەشتەیل ئاسمانی راگەیان کە وەرەو تورکیا چوود لە نیمەی ئێ هەفتەو.
وەڕێوەبەر راگەیانن فرۆکەخانەگە دانا محەمەد، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛"گەشتەیل هەفتانەی ناوەین سلێمانی و تورکیا لە چوار گلەو بەرزەوبوود ئەرا هەشت لە رووژ سێشەممە دەسوەپی کەێد.
وتیش؛ فرۆکەخانەگە سێ تا چوار گەشت هەفتانە ئەنجام دەێد لە دویای بڕیار ئەنقەرە لە لاوردن قەیەغەی ئاسمانی، دووپاتکرد پلان فرۆکەخانەگە ئەوەسە گەشتەیلیان پلەپلە زیایەوبکەن ئەرا بار سروشتی وەرجە قەیەغەگە گلیەوبدەن.
دیاریکرد، دەسڵاتدارەیل تورکیا لە مانگ تشرین یەکەم وەرین بانگەی قەیەغەی ئاسمانی “NOTAM” لاوردن کە لەبان فرۆکەخانەی سلێمانی چەسپاننێ، ریگەدان وە دەسکردن گەشتەیل ناوەین هەردووگ لا.