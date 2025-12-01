‏سلێمانی گەشتە ئاسمانیەیلی ئەرا تورکیا رەسێدە دوو ئەوەنە

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی جەلال تالەبانی لە سلێمانی، ئمڕوو دووشەممە، زیایبوین شمارەی گەشتەیل ئاسمانی راگەیان کە وەرەو تورکیا چوود لە نیمەی ئێ هەفتەو.

‏وەڕێوەبەر راگەیانن فرۆکەخانەگە دانا محەمەد، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛"گەشتەیل هەفتانەی ناوەین سلێمانی و تورکیا لە چوار گلەو بەرزەوبوود ئەرا هەشت لە رووژ سێشەممە دەسوەپی کەێد.

‏وتیش؛ فرۆکەخانەگە سێ تا چوار گەشت هەفتانە ئەنجام دەێد لە دویای بڕیار ئەنقەرە لە لاوردن قەیەغەی ئاسمانی، دووپاتکرد پلان فرۆکەخانەگە ئەوەسە گەشتەیلیان پلەپلە زیایەوبکەن ئەرا بار سروشتی وەرجە قەیەغەگە گلیەوبدەن.

‏دیاریکرد، دەسڵاتدارەیل تورکیا لە مانگ تشرین یەکەم وەرین بانگەی قەیەغەی ئاسمانی “NOTAM” لاوردن کە لەبان فرۆکەخانەی سلێمانی چەسپاننێ، ریگەدان وە دەسکردن گەشتەیل ناوەین هەردووگ لا.

