سلێمانی.. ستۊن دویکەڵ تاسڵووچە پووشێد وە مدوو ئاگرگردن تانکەریگ (وینە و ڤیدیۆ)

شەفەق نیوز - سلێمانی

قسەکەر وەناو وەڕێوەبەرایەتی وەرگری شارستانی لە سلێمانی، ئارام عەلی، ئمڕوو شەممە، خەوەرداد لە هەڵسان هەور خەسیگ دۊکەڵ سییە لە ناحیەی تاسڵووچە سەر وە پارێزگای سلێمانی، وە مدوو ئاگرگردن تانکەریگ بارکریای وە سزەمەنی.

عەلی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە تانکەریگ ئەرا بارکردن بەرهەمەیل نەفتی ئاگر گرد لە ماوەیگ کەم وەرجە ئیسە لە ناوچەی تاسڵووچە، ئەوەیش بۊە مدوو هەڵسان ستوینەیل خەسیگ لە دۊکەڵ سییە کە ئاسمان ناوچەگە پووشیە.

دیاری کرد کە ئاگرەگە لە تانکەرەگە هوکارە ئەرای ئەو دۊکەڵ خەسە کە لە مەودای دویرەو دیارە، لە وەختیگ تا ئیسە زانیاری لەبان هوکارەیل ئاگرگردنەگە یا قەوارەی زەرەدەیل دەس نەکەفتگە، هەرلیوا هیچ زانیارییەیل فەرمی لەبان بۊیین زەخمدار توومار نەکریاس.