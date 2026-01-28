سلێمانی پەیکەر (کەزی) راگەینێد

شەفەق نيوز- سلێمانی

هەڤاڵ ئەبوبەکر پارێزگار سلێمانی، ئمڕوو چوارشەممە، پشتگیریک حکومەت ناوخوەیی ئەرا ئەو پێشنیارە راگەیان کە هونەرمەن دڵشاد بەهدین پیشکەشی کرد ئەرا دروسکردن (پەیکەر کەزی) لە ساڵ سلێمانی.

ئەبوبەکر لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "(كەزی) - پەلگ - ئەوەسا بوودە پەیکەر کەرامەت، و رووژ یەکێتی نیشتمانی و نەتەوەیی و واتەیل خوەیڕاگری و سەرکەفتن لە کوردستان نشان دەێد، دووپاتیش کرد کە ئەو پڕۆژە گرنگی فەرمییگ دیرێد لەوەر ئەو نیشانەیل نیشتمانی و کەلتووریە کە هەڵگردیە.

وتیش: ئەوەسا لەی رووژەیل کەمە پارێزگاگە دەسکەێد وە ریکارەیل هەماهەنگی و سڵاکاری وەرد سەرۆکایەتی و ئەنجومەن شارەوانی سلێمانی، و وەڕیەوبەرایەتیەیل گشتی رووشنهویری و هونەرەیل لە سلێمانی، وەگەرد پشتگیریکەرەیل و پسپۆڕەیل لەی چینە، ئەرا جیوەجیکردن گامەیل جیوەجیکردن پڕۆژەگە وەشیوەی پووڕیای.

ئەبوبەکر وتیشی: ئی پەیکەرە لە چوارچیوەی پشتگیریکردن هەڵمەتەیل هونەری و کەلتوری تیەێد ئەرا پتەوکردن بەها نیشتمانیەیل و پاڵپشتیکردن ناسنامەی هاوبەش لە شارەگە.

ئی پەیکەرە دویای رویداو بڕین پەلگ دویەتیگ شەڕڤان لە شار ریقەی سوریا وەرجە چەن رووژیگ تیەێد، ئەوەیش لە دویای جەنگ دویایین ناوەین هیزەیل حکومەت سوریا و هەسەدە.

وەرجەیە، ژن و دویەتەیل کورد وە چنین پەلگ خوەیان لە سیمایگ ناڕەزایەتی هێمایی هاوخەمی خوەیان نشان دان، کە و هەڵوێستیگ پشتگیری نشان دا ئەرا قوربانیدان و پەیام هاوکاری وەگەرد کوردەیل سوریا، بیجگە نیشاندان ئاشکرا ئەرا نارەزایی لە ستەم و چەوسانن ژن.