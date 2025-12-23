‏سلێمانی.. "رویداو نادیاریگ" کۆتایی وە ژیان ئەندامیگ هێزەیل کۆماندۆ تیارێد

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏سەرچەوەیگ تایوەت، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن ئەندامیگ سەر وە هێزەیل کۆماندۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە رویداویگ کارەساتبار، کە دویەشەو لە قەزای کەلار سەر وە پارێزگای سلێمانی رویدا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئەندامیگ لە هێز کۆماندۆ، وەناو ئەحمەد عزەدین عەبدولکەریم، لە بارودۆخ نادیاریگ گیان لەدەسدا، و تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری سلێمانی کلکریا تا رێکارەیل یاسایی وەرانوەری تەواوبکرێد وەرجە ئەوەگ بیرێده دەس کەسوکاری.

‏سەرچەوەگە وتیش، هووکار مردنی وە شیوەی فەرمی تا ئیسە یەکلا نەکریاس، چەوەڕەێکرێد لێکۆڵینەوەی فەرمی دەسوەپی بکەن، زانیاری دووپاتنەکریاگ هەس کە خوەی کۆتایی وەژیان خوەی هاوردیە.

‏لەهەمان وەخت پەڕەی فەرمی ئاکام عومەر سەرۆک وەرین هێزەیل کۆماندۆ یەکێتی نیشتیمان کوردستان چام مردن کووچکردگ کرد، کە دەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفتیە راگەیان: " وە خوسەی و وەداخەو خەوەر مردن یەکیگ لە ئەندامەیلیان راگەینین ئەحمەد عزەدین عەبدولکەریم، کە لەرویداویگ دویەشەو دیروەخت دووشەممە لەبان سێشەممە، بڕوار 22-23 کانوون یەکەم/دیسەمبەر 2025گیان لەدەسدا."

