سلێمانی.. "رویداو نادیاریگ" کۆتایی وە ژیان ئەندامیگ هێزەیل کۆماندۆ تیارێد
شەفەق نیوز ـ سلێمانی
سەرچەوەیگ تایوەت، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن ئەندامیگ سەر وە هێزەیل کۆماندۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە رویداویگ کارەساتبار، کە دویەشەو لە قەزای کەلار سەر وە پارێزگای سلێمانی رویدا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئەندامیگ لە هێز کۆماندۆ، وەناو ئەحمەد عزەدین عەبدولکەریم، لە بارودۆخ نادیاریگ گیان لەدەسدا، و تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری سلێمانی کلکریا تا رێکارەیل یاسایی وەرانوەری تەواوبکرێد وەرجە ئەوەگ بیرێده دەس کەسوکاری.
سەرچەوەگە وتیش، هووکار مردنی وە شیوەی فەرمی تا ئیسە یەکلا نەکریاس، چەوەڕەێکرێد لێکۆڵینەوەی فەرمی دەسوەپی بکەن، زانیاری دووپاتنەکریاگ هەس کە خوەی کۆتایی وەژیان خوەی هاوردیە.
لەهەمان وەخت پەڕەی فەرمی ئاکام عومەر سەرۆک وەرین هێزەیل کۆماندۆ یەکێتی نیشتیمان کوردستان چام مردن کووچکردگ کرد، کە دەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفتیە راگەیان: " وە خوسەی و وەداخەو خەوەر مردن یەکیگ لە ئەندامەیلیان راگەینین ئەحمەد عزەدین عەبدولکەریم، کە لەرویداویگ دویەشەو دیروەخت دووشەممە لەبان سێشەممە، بڕوار 22-23 کانوون یەکەم/دیسەمبەر 2025گیان لەدەسدا."