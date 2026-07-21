‏سلێمانی رووژانە 7 هەزار بوتڵ غاز بەشەوکەێد دووپاتکەێد بڕەگە بەس کەێد

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏قائیمقامیەت سلێمانی، ئمڕوو سێشەممە، دووپاتکرد لەبان جیگیربوین پرۆسەی بەشەکردن غاز ئاشپەزی لە پارێزگاگە، دیاریکرد بڕەگە رووژانە ها ناوەین 6 هەزار تا 7 هەزار بوتڵ، یەیش بەسە ئەرا پڕەوکردن هەوەجەیل هاوڵاتیەیل.

‏سەرۆک لیژنەی غاز لە قائمقامیەت سلێمانس، عومەر عەبدواللە، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، بەشەوکردن بوتڵ غازەیل لەری سیستەم کۆبۆن وەڕیوەچوود، وتیش؛ ئەو بڕە ئیرنگە وەردەسە داواکاری ناوخوەیی وە تەواوی لە شارەگە پڕەوکەێد.

‏وتیش، "رووژانە 6 هەزار تا 7 هەزار بوتڵ غاز بەشەوکرێد" دووپاتکرد دابینکردن ئەرا نانواخانە و چێشتخانە وە شیوەی وەردەوام وەڕیوەچوود، وەبی ئەوەگ کاریگەری لەبان خزمەتگوزاری بنەرەتیەیل بکەێد.

‏وتیش؛ قائمقامیەتەگە وەردەوامە لە پاڵپشتیکزدن دەزورانی نوو، ئاشکرایکرد، ئەو هاوڵاتیەیلە گرێبەست دەزورانیان نووە توەنن سەردان فەرمانگە بکەن تا بوتڵ غاز دەسیان بکەفێد وەپای میکانیزمەیل پشت وەپی بەسیاگ.

‏لەی ماوەی دویاییە نرخ بوتڵ غاز لە هەرێم کوردستان تا رادەیگ بەرزەوبوی هاوکات وەرد نوەوبوین گرژیەیل ئەمنی لە خوەرهەڵات ناوڕاس و شیویان دابینکاری.

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