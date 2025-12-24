سلێمانی چەرمگ پووشێد و وەفر ئەزمەر کەێدە شوینیگ گەشتیاری

شەفەق نيوز- سلێمانی

شار سلێمانی و دەورگردی، وەتایبەت شوینە بەرزەیل و کەژەیل کویەی ئەزمەر، پڕتاڵ چەرمگ وەگەرد وەفروارین پووشیە، لە سیمایگ زمسانی کە شارەگە وینەی خوەی گرد جویر دیارترین شارەیل عراق لە وەپیریچگن وەرز زمسان، وەگەرد سەردان وەرچەویگ لەلایەن خیزان و هاوڵاتیەیل لە جویراجویر پارێزگایەیل ئەرا وەسەربردن وەختەیل خوەشیگ لەی کەشوهەوای سروشتیە.

هەرلە یەکەم ساعەتەیل شەوەکی، ریەیل کویە و شوینە وازەیل وەفر بانیان گرد، و کەژەیل کویەی ئەزمەر و شوینە بەرزەیل دەورگرد شارەگە بوینە شوین سەیران خیزانی و گردەوبوین گەنجەیل، کە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز هاتن دەیان لە خیزانەیل توومار کرد ئەرا وەسەربردن وەختەیل خوەشیگ لە کەشوهەوایگ جیاواز.

سەردار مەحمود خەڵک سلێمانیە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەفروارین گیانیگ جیاواز وە شارەگە بەخشێد، و رەنگینی راسگانی زمسان کە سلێمانی وەپی وەناوبانگە خەێدە هویر، وەتایبەت لە مانگەیل کانوون یەکەم و کانوون دویەم، وتیش: ئی کەشوهەوا هیلێد خیزانەیل بانە دەیشت و وەختیگ هاوبەش دویر لە فشارەیل ژیان رووژانە وەسەر بوەن.

لەلای خوەییش، عەلی حەسەن کە میوانە لە پارێزگای بەغدادەو هاتگە، ئویشێد: سلێمانی هەر جویر یەکەمین هەڵوژاردەی ئیمەس لە وەرز زمسان، و ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دیمەن وەفر لەبان کویەی ئەزمەر لە فرەی شارەیل عراق دووارەو نیەوود، و کەشوهەوای ئێرا ئەرا سەیران و وینەگردن و وەسەربردن وەختەیل خوەشیگ لەناو سروشت گونجیاس.

هەرلیوا، زەینەب عەبدوڵڵا لە پارێزگای بەسرەو هاتگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: سەردانی ئەرا سلێمانی مەوقەی وەفروارین خەویگ بویە کە وەدویاخریاس، دیاری کرد کە کەشوهەوای سەرد، و وەفر، و رێکخستن سروشتی ناوچە کویەیلە، هیلێد شارەگە ئەرا وەسەربردن پشوویگ زمسانی وەگەرد خیزانەو بگونجێد.

قسەیل تەنیا ئافەرین وە دەسخوەشی وە کەشوهەوا نەوی، بەڵکم بڕیگ لە هاوڵاتیەیل داوای بەرهەمکاری ئی وەرزە وە جویر گەشتوگوزاری و ئابووری کردن، و هاوڵاتی دڵشاد رەسوڵ خەڵک سلێمانی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەفر دەرفەتیگ راسگانیە ئەرا گورجکردن گەشتوگوزاری زمسانی، دووپاتیش کرد کە پارێزگاگە پڕۆژەیل گەشتوگوزاری زمسانی خوازێد.

وتیش: سوودگردن لە وەرز وەفروارین نەبایەس هەر لە چوارچیوەی سەردانکردن تاکانە بمینێد، وەلێ بایەسە بوودە پلانیگ کە سلێمانی بخەێدە بان نەخشەی گەشتوگوزاری زمسانی.

لەلای خوەییش، محمد جەبار، گەشتیارە خەڵک نەینەوا، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: سلێمانی گشت مەرجەیل سروشتی دیرێد تا بوودە پایتەخت گەشتوگوزاری زمسانی، وتیش: رێکخستن ریوبانەیل، و دابینکردن خزمەتگوزارییەیل، و پرۆپاگەندەی میدیایی، شمارەیل گەورەتر لە گەشتیارەیل لە وەرز زمسان تیارن.