‏سلێمانی.. کراکارەیل گردەوکردن پویل کارەبا خوەنیشاندان کەن ئەرا دامەزراننیان و هەڕەشەی بەرزەوکردن ناڕەزایەتیەیلیان دەن

شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏کراکارەیل گردەوکردن پویل پەیمانەیل لە وەڕێوەبەرایەتی کارەبای پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، لەنوای بینای پارێزگار گردەوبوین، داواکردن لە سیستەم کرای رووژانە بکەنەیان وە گرێبەست هەمیشەیی، هەمیش هەڕەشەی فراوانکردن نارەزایەتیەگەیان کردن لەوەخت جواو داواکاریان نەدرێد.

‏دڵشاد ئەحمەد یەکیگە لە خوەنیشاندەرەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کراکارەیل گردەوکردن پویل ماوەی چوار ساڵە "شەو و رووژ" کارکەن وە جویر کرای رووژانەە، وەبان ئەوەگ کە بەشدارن لە گردەوکردن بڕ گەپیگ لە داهاتەیل پارێزگای سلێمانی.

‏وتیش: شمارەیگ فرە لە کراکارەیل خاوەن بڕوانامەی زانکۆن، باوجی وەپای سیستەم کاری ئیرنگەیان مامەڵە وەردیان کرێد، داواکرد سیسەەمە زانستیەیل وە وەرچەو بگیرێد لە وەخت دامەزراننیان جویر فەرمانبەرەیل دامودەزگا حکومیەیل ترەک.

‏ئاشکراکرد، خوەنیشاندەرەیل دااکەن لە سیستەم کرای رووژانە بکریەنە گرێبەست هەمیشەیی، و پشت وە بروانامەی زانستیان بوەسرێد لە دیاریکردن پلەی فەرمانبەری، وەگەرد کلکردن نویسریاگ ئەرا لایەنەیل لە حکومەت فیدڕاڵی بەغدا ئەرا مسۆگەرکردن مافەیل پیشەییان، کە لە یەکیگ لە کەرتەیل خزمەتگوزاری گرنگ کارکەن لە هەرێم کوردستان.

‏دیاریکرد، خوەنیشاندەریل پەنابەن ئەرا گامەیل ترەک جویر خوەنیشاندان و مانگردن و وسیان لە کارکردن ئەگەر جواو داواکاریان نەدرێد، وتیش؛ شمارەی لە کراکارەیل گردەوکردن پویل لە پارێزگای سلێمانی 650 کراکارە، وە وەردەوامی کارەیلیان ئەنجامدەن کە بەشدارن لە ئەوزەڵدان وە داهاتەیل پارێزگاگە.

‏

‏

‏