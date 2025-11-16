سلێمانی دڵنیایی دەێد.. ئی ڤایرۆس نووە جی نیگەرانی نییە و مردن لەناو مناڵە بیمارەیل توومار نەکریاس

شەفەق نیوز- سلێمانی

کۆیان زاهیر وەڕیەوبەر خەسەخانەی د. کاویان جەماڵ ئەرا مناڵەیل لە سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد کە ئی ڤایرۆسە کە ئیسە بڵاو بویە خوای هەر ئەو ڤایرۆس وەرزیەسە کە لە ساڵەیل گوزەشتە دەرکەفت، وەگەرد ئاڵشتبوینیگ لە شیوەی و سەختی نیشانەیلی.

زاهیر لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وە ئامادەبوین ئاژانس شەفەق نیوز وت: خەسەخانەگە هیچ مردنیگ وەی ڤایرۆسە توومار نەکردگە، وتیش: ئەو مردنەیلە کە توومار کریانە هن زاڕوویەیلیگ بویە کە وەرجەیە بیماریەیلیگ ترەک داشتنە.

دیاری کرد کە هەڵامات ئیسە رخدار نییە، و فرە لەو بیمارەیلە کە سەردان کردنە نشانەیل سووکیگ داشتنە حزبر قوتانن و هەوکردن قوڕگ و تەو، وتیش: تەنیا شمارەی کەمیگ لە زاڕوویەیل نشانەیل سەختیگ داشتنە خریانەسە چەودیاریکردن پزشکی لەناو خەسەخانەگە.

زاهیر دڵنیایی دا کە رەوشەگە جی نیگەرانی نییە، و فرەی بیمارەیل تەندروسییان ئارامە و پەسا خاسەوبوون.