سلێمانی.. دەسگیرکردن چوار توومەتبار تەقە لە هاوڵاتییگ کردنە

شەفق نيوز- سلێمانی

وەڕیەوبەرایەتی ئاسایش سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، دەسگیرکردن توومەتباریگ وە روبزاە تەقەکردن نیمەڕو دویەکە لە شارەگە راگەیان، وەگەرد سێ کەس ترەک وەگەردی بوینە.

وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: نیمەڕو دویەکە شەممە لە شار سلێمانی رویداویگ بوی، لە ئەنجام ناکۆکی کۆمەڵایەتی، کە کابرایگ وە دەوانچە تەقە لە کەسیگ کرد، کە بویە هوکار زەخمداربوینی وە سێ گولە، و لە شوینەگە وایە.

وتیش: تیمەیل ئاسایش دەسکردن وە لێکۆڵینەوە و وەشوینکەفتن، و توومەتبار سەرەکی و سێ کەس وەگەردی بوینە لە رویداوەگە وەپەی بڕیار دادوەر دەسگیر کریان.

ئاسایش سلێمانی وتیش: توومەتبارەیل فەرمان دەسگیرکردن وەگورەی مادەی 405/31 گریان، و هیمان لێکولینەوە لە رویداوەگە وەردەوامە.