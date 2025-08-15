سلێمانی.. دەسگیرکردن دوو برا تەقە لە هاوسایان کردنە

شەفەق نيوز- سلێمانی

وەڕیەوبەرایەتی ئاسایش پارێزگای سلێمانی، شەو پەنجشەممە، دەسگیرکردن دوو برا راگەیان کەسیگ زەخمدار کردنە لەوەر تەقەکردنیان لەلی دویای وەردەوەردەیگ ناوەین دوو لایەن.

وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: دوو کەس توومەتبار وە تەقەکردن لە ناوەند شار سلێمانی دەسگیر کریان، کە هەرلە (ئ ع) و (م ع) کە برای یەکن، تەقە لە هاوسایگیان وەناو (ع ع س) کردنە و زەخمدار بویە.

وتیش: زەخمدارەگە زویوەزوی ئەرا خەسەخانە بریا، و ئیسە تەندروسیی ئارامە.

بەیانامەگە وتیش: ئەو دوو توومەتبارە وەگورەی مادەی 406 لە یاسای سزادان عراقی وە فەرمان دادوەر بەندیکریانە.