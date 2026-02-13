سلێمانی.. دەسگیرکردن توومەتباریگ وە کوشتن ژنیگ دویای چەن ساعەتیگ لە تاوانەگە

شەفەق نيوز- سلێمانی

دەزگای ئاسایش هەرێم کوردستان، دەسگیرکردن توومەتباریگ وە کوشتن ژنیگ لەناو یەکیگ گەڕەکەیل شار سلێمانی راگەیان، دویای چەن ساعەتیگ لە جیوەجیکردن تاوانەگە و تەقەلای وایین وەرەو دەیشت هەرێم وە دەسمیەتی دوو کەس ترەک.

ئاسایش لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە ئیوارەی دویەکە پەنجشەممە 12ی شوبات، لەناو یەکیگ لە پڕۆژەیل نیشتەجیی بویە لە سلێمانی، کە توومەتبارە چوار گولە ئەرا ژنە قوربانیەگە وەشانیە کە لە شوین خوەی کوشتیەسەی.

وتیش: تیمەیل لێکۆڵینەوە لە وەڕیەوبەرایەتی ئاسایش سلێمانی دەسکردن وە کارەیل وەشوینکەفتن و گردەوکردن زانیاری ئەرا دیاریکردن ناسنامەی بکوشەگە و مینەکردنی، دیاری کرد کە دەرئەنجامەیل لێکۆڵینەوەی سەرتایی نشان دان کە تاوانەگە لەشوین کێشەیلیگ کۆمەڵایەتی بویە.

وتیش: توومەتبارەگە تەقەلای وایین وەرەو دەیشت هەرێم کوردستان داگە وە دەسمیەتی براگەی و زاواگەی، وەلێ کارەیل روانگە و چەودیاریکردن رەسیە ئەوە کە شەوەکی ئمڕوو جمعە، شوین و نوینیان دیاری بکریەێد، و گشتیان بگریەن.

دووپاتیش کرد کە تاوانبار سەرەکی وەگورەی مادەی (406) لە یاسای سزادان عراقی دەسگیر کریا کە تایبەتمەنە وە تاوان کوشتن، و لێکۆڵینەوە وەگەرد ئەو دوو کەسەگە وە توومەت دەسمیەتیدان ئەرا وایین واز کریا.