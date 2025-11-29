‏سلێمانی.. دەسکریا وە دیدار هونەر و فلکلۆر ئەرا لێکۆڵینەوە و گفتوگوکردن لە روشنهویری کوردی

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏شاار سلێمانی، ئمڕوو شەمە، دیداریگ هونەری و فلکلۆری گردەخوەی کە لیژنەیگ زانستی کلتوور و هونەر رخریابوی، وە بەشداریگ فراوان کەسایەتییە کلتووری و سیاسی و ئەدەبی و هونەرییەیل لە سەرتاسەر هەرێم کوردستان، و وە ئامادەبوین وەزیر روشنهویری و شمارەیگ لە وەرپرسەیل و پسپۆڕەیل.

‏کۆڕبەندەگە ماوەی دوو رووژ وەردەوام بوود و کۆمەڵیگ دانیشتن توێژینەوەیی و پێشکەشکردن زانست گرێەخوەی کە باس لە مێژوو کلتوور کوردی و فەلسەفەگەی کەن، بیجگە لە نمایش هونەری کە لایەنەیل فۆلکلۆری کوردی و فرەچەشنییەگەی خەێدەروی، هەمیش بڕیگ توێژەر و گرنگیدەر وە کاروبار کلتوور بەشداری لە کارەیل دیدارەگە کەن، بڕیگ وتار و لێکۆڵینەوە لەبان پاراستن و ئەوزەڵداین میرات کلتووری پێشکەش کەن.

‏سەرۆک لیژنەی زانستی دیدارەگە دکتۆر هەردی مەهدی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "بوونەگە جویر پلاتفۆڕم گرنگ ئەرا تاوتوێکردن سیاسەتی کلتووری لە هەرێم و پتەوکردا گفتوگۆ لە ناوەین دامەزراوە کلتوورییەیل و داهێنەرەیل دوینرێد".

‏دیاریکرد "دانشتنەگەی ئمڕوو لە ساعەت دەی شەوەکی دەسوەپیکرد لە هۆل رامادا، شمارەیگ وتار و سیمینار ئاست بەرزەیلیگ گردەبویەخوەی وە ئامادەبوین وەزیرەیل حکومەت هەرێم، و پارێزگار سلێمانی و وەرپرسەیل لە دامودەزگایەیل و دەسە ئیداریەیل".

