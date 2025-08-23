سلێمانی دەسکەێدە قەرەبووکردن ئەو هاوڵاتی و گەشتیارەیلە کە لە رویوەڕویبوین زەرەد وەپییان رەسیە

شەفەق نيوز- سلێمانی

فەرمانگەی پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە دەسەی قەرەبووکردن دەسکرد وە کارەیلی ئەرا قەرەبووکردن ئەو هاوڵاتی و گەشتیارەیلە لەو زەرەدەیلە کە وەپییان رەسیە لە ئەنجام رویوەڕویبوین چەکداری شەو پەنجشەممەی گوزەشتە لە شارەگە.

شاهۆ عوسمان جیگر پارێزگار سەرۆک دەسەگە ئەرا پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەسەگە دروس کریا ئەرا قەرەبووکردن زەرەدمەنەیل لەو رویوەڕویبوینە، وە فەرمان بافڵ تاڵەبانی سەرۆک یەکێتی نیشتمانی کوردستان.

عوسمان دیاری کرد کە بافڵ تاڵەبانی داوای وەخشین و هاوخەمی لە گشت ئەو هاوڵاتیەیلە کرد کە لەو رویداوەیلە زەرەد وەپییان رەسیە، دووپاتیش کرد کە ئەو رویداوەیل ئەمنیە لە چوارچیوەی چەسپانن یاسای و دویرخستن چەک لەناو گەڕەکەیل نیشتەجیبوین و مقیەتیکردن ئارامی لە شارەگە هات.

دیاری کرد کە ئەو دەسە کە دروس کریا ئمڕوو دەسەوکارەو بوی، و سەردان شوینەیلیگ کرد کە زەرەد وەپییان رەسیە ئەرا هەڵسەنگاندن و دیارکردن ریژەی قەرەبووکردنیان.

وتیش: قەربووەیل گشت مەدەنیەیل و گەشتیارەیل گرێدەو، چ وە پویل بوود یا خاسەوکردن بینا و دەکات و ماشینەیلیان.

جیگر پارێزگار دووپات کرد کە دەسەگە ئەوەسا وە پیشەیی بەرزیگ کار کەێد وەگورەی میکانیزمەیلیگ ئاشکرا، و لەی دوو رووژ ئایندە وەردەوام بوود لە سەردانکردن گشت ئەو شوینەیلە کە زەرەد وەپییان رەسیە.

عوسمان لە کۆتایی دووپات لە رکداری ئیدارەی سلێمانی لە یەکسانکردن زەرەدمەنەیل کرد و گلەوداین ژیان ئەرا سروشت خوەی، وەشیوەیگ دڵنیایی هاوڵاتییەیل بارێدەو وە توانای دامەزراوەیل فەرمی ئەرا مقیەتیکردن مافەیلیان و قەرەبووکردن زەرەدەیلیان.

شەو پەنجشەممە/ جمعە، شار سلێمانی رویوەڕویبوین و تەقەکردن ناوەین هیزەیل ئەمنی و ئەندامەیل پاسەوانی لاهور شێخ جەنگی وەخوەی دی، لە ئەنجام یاداشت دەسگیرکردنی.

ئەو تەقەکردنە بویە هوکار کوشیان سێ کەس و زەخمداری دە کەس ترەک، وەرجە دەسگیرکردن شێخ جەنگی و پوڵاد و ئاسۆی برای، دویای ناخەڵەدان بارەگای پارت بەرەی گەل لە هوتێل لالەزار.

ئەو رویوەڕویبوینە زەرەد وە ماڵ و دوکان و ماشینەیل مەردم رەسان، لە هاوڵاتیەیل و لە گەشتیارەیل.