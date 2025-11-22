‏سلێمانی.. دەسوەپیکردن چالاکییەیل پێشانگای SNE وە بەشداری حکومی و ناودەوڵەتی (وینە)

شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏ئمڕوو شەممە، لە شار سلێمانی چالاکییەیل پێشانگای نیشتمانی ئەرا ئەوزەڵداین کار (SNE) دەیوەپیکرد، کە رویداویگ ناودەوڵەتیە لە چوارچمگ هەفتەی جیهانی ئەوزەڵداین کار، وە ئامادەبوین دامەزراوەیل حکومییەیل فیدراڵی و هەرێم، شمارەیگ ڕێکخریاگ ناودەوڵەتی و کۆمپانیا پشتیوانەیل پڕۆژە داهێنەرەیل.

‏ئمان شێروان وەرپرس پەیوەنیەیل لە چالاکیەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئمڕوو دەسکریا وە چالاکیەیل گامیگ کردەیی نا ئەرا پاڵپشتی نەوەی نوو لە خاوەنکارەیل عراق، دووپاتکرد بەرنامەی ئمساڵ پێشانگای فراوانیگ گرێدەخوەی، وۆرکشۆپیگ کارکردن تایوەت، و دانیشتن گفتوگو و تاوتوێکردن ناوەین کۆمپانیا هاوبەشەل خاوەن کارە گەنجەیل.

‏وتیش؛ پێشانگاگە بەرهەم پڕۆگرام ئەنجومەن باڵای کاروبار گەنجەیل عراقە، و وە پشتیوانی راستەوخوەی سەرۆک وەزیرەیل عراق محەمەد شیاع سوودانی، دیاریکرد کە 125 دویەت وکوڕ لە خاوەن پڕۆژە داهێنەرەیل قۆناغ راهێنان و ئامادەسازی تەواو کردنە ئەرا پێشاندان بیرۆکەیلیان لە نوای کۆمپانیایەیل و لایەنە وەبەرهێنەرەیل.

‏ئاشکرایکرد "ئێ چالاکیە دەر وە روی سەدان دەرفەت پیشەیی وازکەێد و پڕۆژە داهێنەرەیل وە دامەزراوەیل دارایی، بانکەیل، کۆمپانیایەل پویلداین ئەلیکترۆنی و سەنتەرەیل ئەوزەڵداین کار بەسێد."

‏پێشانگای SNE ئەرا ماوەی دوو رووژ بەردەوام بوود، لە 22 و 23ی تشرین دویەم/ نۆڤێمبەر، لەناو هۆڵ Foundation Hub لە کارگەی کەلتور لە سلێمانی، وە بەشداری شاندەیل حکومەت فیدراڵی و هەرێم، میوانەیل لە چەن وڵاتیگ، وەرد کۆمپانیا ناوخوەیی و ناودەوڵەتیەیل.

‏