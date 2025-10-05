سلێمانی.. دادکاری شاسوار عەبدولواحید خریا مانگ ئایندە

شەفەق نيوز- سلێمانی

سەرچەوەیل دادوەری ئاگادار لە سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان کە دانیشتن دادکاری شاسوار عەبدولواحید سەرۆک بزووتنەوەی نەوەی نوێ خریا مانگ تشرین دویەم ئایندە.

وەگورەی ئەو زانیاریەیلە کە کەفتنەسە دەس ئاژانس شەفەق نیوز، بڕیار دویرخستن دادکاریی لە ریکارەیل دادوەری ئاسایی تیەێد.

جی باسە کە لە دوو ئەیلوول گوزەشتە، دادگای سلێمانی فەرمان زیندانیکردن تا ماوەی پەنج مانگ لەبان شاسوار عەبدولواحید دەرکرد، دویای سکاڵایج لەلایەن یەکیگ لە نوێنەرەیل نەوەی نوێ لە پەرلەمان.

هەرلیوا، وەرجە دوو رووژ، وەزارەت دارایی زیایکردن ئاشکرا لە ساعەت دوانزەی ئمڕوو راگەیان، 60 عەقار هات کۆمپانیای “چاڤی” کە شاسوار عەبدولواحید خاوەنیانە، دویای سکاڵایل دادوەری وەبان کۆمپانیاگە لەی ماوەی گوزەشتە.