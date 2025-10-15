سلێمانی.. خوەیکوشتن ئەندامیگ پیشمەرگە لەناو ماشینەگەی

شەفەق نيوز- سلێمانی

ئەندامیگ لە هیزەیل پیشمەرگە، ئمڕوو چوارشەممە، وە چەک خوەی، لەناو ماشینەگەی خوەی، لە ناوچەی کویەی گوێژە لە شار سلێمانی خوەی کوشت.

رائد سەرکەوت ئەحمەد قسەکەر پولیس پارێزگاگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: قوربانیەگە لە داڵگبوی شار هەڵەبجەس، تەمەنی نزیک 31 ساڵە، ژن و یەی مناڵ دیرێد، و لە هیزەیل وەرگری شارستانی لە پیشمەرگە لە ناوچەی کانی گۆما کار کەێد.

وتیش: ماشینەگەی لە کەژ کویە وسیاوێد، و لێکۆڵینەوەی سەرتایی نشان دەێد کە خوەی کوشتیە، لە وەختیگ لایەنەیل ئەمنی وەردەوامن لە گردەوکردن زانیاری و بەڵگە ئەرا رەسین وە بندروس و مدوو خوەیکوشتنی.

وەرانەور ئەوە، سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لە وەخت دەوام فەرمی بویە، کە قوربانیەگە لە شوین کارەگەی دەرچگە وەرەو کویەی گوێژە، کە لەورا، لەناو ماشینەگەی وە چەک خوەی کۆتایی وە ژیانی هاوردگە.

واسش: گوڵفرووشیگ لەو ناوە تەرمەگە لەناو ماشینەگە دیە، و ئاگادار پولیس کردگە، کە رەسینەسە شوین رویداوەگە، و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری کلکرد.