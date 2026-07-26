‏سلێمانی.. خوەنیشاندەرەیل ری سەرەکیگ بەسن داوای کارەبا و ئاو کەن (وینە)

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏دەیان کەس لە خەڵک دۆکان لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، خوەنیشاندانکردن وەبان بەدی خزمەتگوزاری گشتی و داوەزیان ساعەتەیل دابینکردن کارەبا، و داوا لە حکومەت هەرێم کوردستان کەن چارەسەر دۆسیەی کارەبا و ئاو و خاسەوکردن ژیرخان ئابووری لە قەزاگە بکەن.

‏دڵشاد محەمەد یەکیگە لە خوەپیشاندەرەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، خوەنیشاندانەیل لە ئەنجام داوەزیان گەپیگ ساعەتەیل وزەی کارەبا تێد، وتیش، رووژانە زیاتر لە شەش اعەت کڕ کارەبا بڕێد، لەهەمان وەخت مۆلیدەیل ئەهلی قەرەبوو ئەو ساعەتەیل بڕیانە نیەکەن، وەگەرد بەرزەوبوین پلەی گەمی لە وەرز تاوسان.

‏وەیش، قەیران کارەبا کااردانەوەی راستەوخوەی وەبان ئاو داشتیە، وەپای ئەوەگ وێستگەی پشت وەە کارەبا بەسن، کارەگە بویەسە مدوو گیچەڵ ئەرا مەردمەگە، دووپاتکرد، خوەنیشاندانەیل وەردەوامە تا جواو داواکاری خوەنیشاندەرەیل درێد.

‏دیاریکرد قەزای دووکان وە یەکیگ لە گەپترین و کوەنترین قەزایەیل هەرێم کوردستان دانرێد، و ساڵانە پێشوازی لە سەدان هەزار گەشتیار کەێد، وەیجویرە هەوەجە وە تەرخانکردن بودجە و خزمەتگوزاری زیاتر دیرێد کە بپوڕێد وەگەرد ئەو پەستانە هابان قەزاگە، وە تایبەت لەبان تووڕەیل ریگەوبان و خزمەتگوزارییە شارەوانییەیل، و داوا لە حکوومەت هەرێم کرد مامەڵە وەگەرد دووکان بکەێد وەپای گرنگی گەشتیارییەگەی، و یەکسانی نەکەێد وەگەرد ئەو قەزایەیلە کە دانشتگ یا گەشتیار کەمتر دیرێد.

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