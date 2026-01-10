سلێمانی.. خوەینشاندان شەرمەزارکردن پەلاماردان ناوچەیل کورد لە سوریا (وینە)

شەفەق نيوز- سلێمانی

سەدان لە خەلک پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو شەممە، خوەینشاندان فراوانیگ لەناو جادەیل ناوەند شارەگە رێکخستن، وە ناڕەزایەتی لەبان ئەو گورزەیلە وەلایەن گرووپەیل چەکدار وەبان ناوچەیل کورد لە سوریا، و ئەو پەلامارەیلە کە رەسینە هاوڵاتیەیل کورد و کە ناچاریان کرد ناوچەیلیان چووڵ بکەن.

وەگورەی پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز؛ خوەینشاندەرەیل لە جویراجویر نووڕینەیل سیاسی دەرچگن، و پەرچەم هەرێم کوردستان هەڵگردن، و داوای وسانن ئەو دوژمنایەتی وەردەوامە کردن لەبان ناوچەیل کورد، رەتکردن پەلاماردان مەدەنیەیل لەبان مدووەیل سیاسیی و سەربازی.

بەشداریکەرەیل دووپات کردن کە ئەو گورز و پەلامارەیل دووارەوبویە بویە مدوو ئاوارەبوین ناچاری ناوەین مەردم کورد، و ناچار فرەیگ لە خیزانەیل کردن ماڵەیلیان چووڵ بکەن، و هوشداری دان لە سەختەوبوین رەوشەیل مرۆیی ئەگەر ئەو پەلامارەیلە وەردەوام بوین.

خوەینشاندەرەیل داوا لە کۆمەڵگای ناودەوڵەتی و دەوڵەتەیل کاریگەر کردن دەسوەردان زویوەزوی بکەن ئەرا وسانن ئەو پەلامارەیلە وەبان هاوڵاتیەیل کورد، وتن؛ ئەوەیش لە زەنجیرەیگ وەردەوام تیەێد لەو دەسدرویژیکردنە کە کوردەیل لە جویراجویر پارچەیل کوردستان تویشی تیەن.

ناڕەزایەیل دووپاتیش کردن لە گرنگی جیوەجیکردن هەڵوێستەیل زبر وەرانەور لایەنەیل چەکدار کە پەلامار مودونیەبل دەن، لە خود وەختەگە دووپات کردن کە گەل کورد هەمیشە تەقەلا دەێد ئەرا ئاشتی، وەلێ تویش زوورکاری و چەک تیەێد، لە شکانن ئاشکرایگ ئەرا بنەمایەیل ماف مرۆڤ و ئەو پەیماننامەیل ناودەوڵەتیە کە ماف گەلەیل لە ژیان وە ئاسایش و ئارامی مسۆگەر بکەێد.

دویەکە جمعه، شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ریپیروانیگ هاوکاری وەخوەی دی و نەفرەت لە ژاوەژاو لە شار حەلەب لە سوریا کرد.