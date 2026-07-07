سلێمانی.. "جیۆپۆلەتیک کوردستان و رەوش ژن" گفتوگۆیگ ژنانە لەباوەت کاریگەری جیۆپۆلەتیکی لەبان رەوشیان (وینە)

شەفەق نیوز - سلێمانی

لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو سێشەممە، کارەیل سیمپۆزیۆم (دیدار) وە ناونیشان "جیۆپۆلەتیک کوردستان و رەوش ژن" دەس وەپی کرد، وە بەشداریکردن فراوانیگ ئەرا ژنەیل سیاسی و چالاکوانەیل و ئەکادیمییەیل و نوێنەرەیل لە ریخریاگەیل ژنانە لە هەر چوار پارچەی کوردستانەو.

سینەما سالم لە سلێمانی میوانداری چالاکییەیل سیمپۆزیۆمەگە کرد، کە ریخریاگ رێپاک وە هاوکاری وەگەرد ریخریاگ ئازادبوون رێکی خستگە، وە ئامانج باسکردن لە کاریگەری ئاڵوگۆڕەیل جیۆپۆلەتیکی لە کوردستان لەبان رەوش ژن، و وەهازکردن هەماهەنگی و گفتوگۆ ناوەین ژنەیل لە ناوچەیل جیاجیای کوردستان.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە کارەیل سیمپۆزیۆمەگە لەلایەن رووژنامەوان تەوار عادل کریاوە، کە وەڕیەوبەرایەتی دانیشتنەگە کرد، وە وتەیگ کە پیشوازی لە بەشداربۊەیل و ئامادەبۊەیل کرد، وەرجە ئەوەگ داوا لە قسەکەرەیل بکەێد اێنە بان سەکووگە ئەرا پیشکەشکردن کاغەزەیل و بەشدارییەیلیان.

دانیشتنەیل بەشداریکردن هەر یەک لە نەسرین سنە، و زەینەب موراد، و ئیلهام ئەحمەد، هاوسەرۆک فەرمانگەی پەیوەندییەیل دەیشتەکی لە وەڕیەوبەرایەتی خوەسەری ئەرا باکوور و خوەرهەڵات سووریا، و ئایلا ئاکاد ئاتا، چالاکوان و ئەندام پەرلەمان تورکی وەرین وەخوەیان دین، وەگەرد خانمە دکتۆر گەشە دارا حەفید، سەرۆک ریخریاگ ئازادبوون.

و ئاوان سیلوان، ئەندام ریخریاگ پەیوەندییە ژنانەییەیل کوردی، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە "سیمپۆزیۆمەگە نوێنەرایەتی سەکووییگ ئەرا گفتوگۆ ناوەین ژنەیل هەر چوار پارچەی کوردستان کەێد، و ئامانج باسکردن لە پیشکەفتنەیل سیاسی و جیۆپۆلەتیکی و رەنگدانەوەی لەبان پرسەیل ژن دیرێد، بیجگە لە یەکخستن دیینەیل و ئاڵوگۆڕکردن شارەزاییەیل لەباوەت ریل هازدارکردن رۆڵ ژن لە بوارەیل جیاجیا".

دیاری کرد کە "چالاکییەگە ئامادەبۊن فراوانیگ ئەرا چالاکوانەیل لە بوار مافەیل ژن، و ژنەیل سیاسی، و نوێنەرەیل لە ریخریاگەیل کۆمەڵگەی مەدەنی و یەکێتییە ژنانەییەیل وەخوەی دی، وەگەرد شمارەیگ لە وەرگریکارەیل لە مافەیل مرۆڤ".و دووپات کرد کە "گفتوگۆەیل باس لە دیارترین ئەو ئاستەنگەیلە کەن کە رۊوەڕۊی ژنەیل بوونەو لە سای ئەو ئاڵشتکارییە سیاسییەیلە کە ناوچەگە وەخوەی دوینێد، و دەرچگن وە ئەرکەیلیگ کە پاڵپشتی لە بەشداریکردنیان لە دروسکردن بڕیار بکەێد".