سلێمانی.. تەرم پیاویگ هەفتا ساڵە لەناو ماڵەگەی پەیا بوود دۊای 8 مانگ لە دیارنەمانی

شەفەق نیوز - سلێمانی

وەڕێوەبەرایەتی پولیس سلێمانی، رووژ جمعە، ئاشکرا کرد لە پەیاکردن تەرم پیاویگ هەفتا ساڵە لەناو ماڵەگەی لە یەکیگ لە گەڕەکەیەل پارێزگاگە، دۊای هەشت مانگ لە دیارنەمانی وە شبوەیگ نادیار.

قسەکەر فەرمی وەناو وەڕێوەبەرایەتیەگە، رائید ئاری لەتیف، لە لێدوانیگ تایبەت ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە هیزەیل ئەمنی تەرم هاوڵاتییگ عراقی لە نەتەوەی عەرەبی پەیا کردنە، کە تەمەنی رەسێدە نزیکەی 78 ساڵ، لەناو ماڵەگەی لە ناوچەی بەکرەجۆ، کە خەڵک بەغداس، و ماوەیگە وە تەنیا لە سلێمانی نیشتەجی بۊە.

دیاری کرد کە تەرمەگە لە رەوشیگ شیەوبۊن بۊە، ئەوەگ کە خوازیار ئەوە بۊە ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری لە سلێمانی بوریەید ئەرا جیوەجیکردن وەشکینەیل و دیاریکردن مدوو گیانلەدەسدانەگە و ئەو ماوە کە لە رۊداینی رەد بۊە.

لەتیف دیاری کرد کە پەیاکردن تەرمەگە دۊای ئەوە هات کە شمارەیگ لە کەسوکارەیل مردگەگە تەقەلای پەیوەندیکردن وەگەردی دان، وەلی تەلەفۆنەگەی بەسیاگ بۊ، و دیاری کردکە لە سەرەتای کارەگە باوەڕیان ئەوە بۊە کە شایەت لە هەرێم کوردستان دەرچووێد یا ئەرا دەیشت وڵاتەگە چوێد.

وتیش کە ئۆپراسیۆنەیل مینەکردن و شۊنکەفتنی وەردەوام بۊن، وەرجە ئەوەگ دەرکەفێد کە ناوچەگە وەجی نەهیشتیە، و ئەوە ئەرا ماوەیگ دریژە لەناو ماڵەگەی مردگە، و دووپات کرد کە مدووەیل گیانلەدەسداینەگە تا ئیسە دیاری نەکریانە.

لەلای خوەیەو، سەرچەوەیگ لە فەرمانگەی پزیشکی دادوەری لە سلێمانی، ئەرا پەیامنێر شەفەق نیوز خەوەرداد، کە نیشانەیل سەرەتایی تەرمەگە نشان دەن ئەرا ئەوەگ گیانلەدەسداینەگە شایەت وەرجە ماوەیگ بویە کە لەناوەین شەش تا هەشت مانگ بوود.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە تیمەیل پزیشکی دادوەری دەس کردنەسە جیوەجیکردن شیەوکردن و وەشکین لەبان تەرمەگە، وە ئامانج دیاریکردن مدوو گیانلەدەسداینەگە و وەخت رۊداینی وە شیوەیگ هویردتر، و دیاری کرد کە ئەنجامە کووتاییەیل سروشت گیانلەدەسداینەگە و رەوشەیلی دیاری کەن.