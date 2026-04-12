‏سلێمانی کۆتایهاتن وە قەیران گاز و گلەوخواردن بەشەوکردن سروشتی راگەیان

‏شەفەق نیوز- سلێمانی

‏قائیمقامییەت سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، کۆتاییهاتن قەیران گاز ئاشپەزین لە ناو شارەگە راگەیان کە لەماوەی گوزەشتە وەخوەی دیبوییە و دووپاتکرد ک دابەشکردن ئی مادە ئەرا ماڵەیل گلەوخوەد ئەرا بار ئاسایی خوەی.

‏عومەر عەبدوڵڵا، سەرۆک لیژنەی بەشەوکردن گاز لە قائیمقامییەت، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: "شیوەی بەشەوکردن گاز لە ئمڕوو وەدویاوە چوودە ئەرا بارودۆخ وەرجە جەنگ لە ناوچەگە"، دیاریکرد "پارێزگاگە رووژانە 240 تەن گاز لە ریگەی 12 تانکەر وەرگرێد".

‏ئاشکرایکرد "شەش تانکەر ئەرا ئەرا بسینەیل ناو شار سلێمانی ئامادەکریاس، ئەوەگ مینێدەو وەبان قەزا و ناحیەیەیل بەشەو کریەێد" دیاریکرد "قەیران وە تەواوی کۆتایهات، لێرەو وەدویاوە هەوەجە نیەکەێد هاوڵاتیەیل ئەرا پڕکردن رویبکەنە وێستگەیل پڕکردن".

‏عەبدوڵڵا دووپاتکرد "ئی کارەیلە بوودە هووکار جیگیربوین ئی مادە و دابینکردن خوازین هاووڵاتییەیل لە گشت ناوچەیل سلێمانی".

‏لە گوزەشتە نوێنەر بریکارەیل فروشین گاز، کۆچەر تاهیر، لە 28 ئازار وەرین ئاشکرای کردوو قەیرانەگە لە پارێزگای سلێمانی گەورە بوویە، ئەوەیش وە هووکار وسانن بەرهەمهاوردن لە کێڵگەیل "کۆرمۆر"، کە بویە هووکار کەمبوین فرەیگ لە بازاڕ، وەرجە ئەوەگ دەسڵاتەیل ئمڕوو ئارامی ئی دۆسیە گرنگە رابگەیەنن.

‏

‏