‏سلێمانی بەشە غاز ئەرا ۱٦۰ تەن لە رووژیگ بەرزەو کەێد و وەخت کوتایی هاتن قەیرانەگە دیاری کەێد

‏شەفەق نیوز - سلێمانی

‏کۆچەر تاهیر، سەرۆک ئەنجومەن کارخانەیل غاز سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کلکردن بەشە غاز گلەو خواردیە ئەرا دۆخ ئاسایی خوەی، و تەنانەت لە چەو گوزەشتە زیادیگ کردیە، و دووپات کرد پلانیگ دانریاگە ئەرا خێرا کوتایی هاوردن وەو قەیرانە لە ماوەی چەن رووژ ئایندە.

‏تاهیر ئەرا ئاژانس شفق نیوز وت: "پلانەگە ئەوەسانێ نزیکەی ۹۰ هەزار بوتڵ غاز لە رووژەیل شەممە و یەکشەممە و دووشەممە ئامادە بکریەێد، و دویای ئەوەیش رووژانە ناوەن ۱۷ تا ۲۰ هەزار بوتڵ غاز خرێدە بازاڕ".

‏وتیش "پلان بڵاوکردنەوەگە وە خەسی بەردەوام بوود تا وەختیگ کە قەیران غازەگە وە تەواوی کوتایی تێد"، و داری کرد "بەردەوام بوین کێڵگەی کۆرمۆر لە بەرهەم هاوردن غاز، و رەسین بەشە غاز سلێمانی وەو بڕە کە دیاری کریاگە و لە وەخت خوەی، بوودە مد کوتایی هاتن قەیرانەگە لە ماوەی کەمتر لە پەنج رووژ".

‏دیاریکرد "بەشە غاز سلێمانی گلەو خواردیە ئەرا دۆخ ئاسایی، و تەنانەت لە جاران زیاتر بویە، چوینکە ئیسە رووژانە ناوەن ۱۴۰ تا ۱6۰ تەن رەسێد، لە وەختیگ کە لە ماوەی وەرین تەنیا لە دەوروەر ۱۲۰ تەن بوی".

‏یە لە وەختیگ تێد کە پارێزگای سلێمانی لە چەن رووژ وەرین قەیران کەم بوینەوەی غاز ناوماڵ وەرەوڕووی بوی، بویە هووکار بەرزەو بوین خواست لەبان غاز و فشار لەبان ناوەندەیل بڵاوکردن، نەک تەنیا لە هەرێم کوردستان، بەڵکم لە گشت ناوچەیل عراق وە مدوو بەرزەو بوین گرژییەیل ئەمنی لە ناوچەگە.

‏

‏