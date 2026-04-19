سلێمانی بەشە غاز ئەرا ۱٦۰ تەن لە رووژیگ بەرزەو کەێد و وەخت کوتایی هاتن قەیرانەگە دیاری کەێد
شەفەق نیوز - سلێمانی
کۆچەر تاهیر، سەرۆک ئەنجومەن کارخانەیل غاز سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کلکردن بەشە غاز گلەو خواردیە ئەرا دۆخ ئاسایی خوەی، و تەنانەت لە چەو گوزەشتە زیادیگ کردیە، و دووپات کرد پلانیگ دانریاگە ئەرا خێرا کوتایی هاوردن وەو قەیرانە لە ماوەی چەن رووژ ئایندە.
تاهیر ئەرا ئاژانس شفق نیوز وت: "پلانەگە ئەوەسانێ نزیکەی ۹۰ هەزار بوتڵ غاز لە رووژەیل شەممە و یەکشەممە و دووشەممە ئامادە بکریەێد، و دویای ئەوەیش رووژانە ناوەن ۱۷ تا ۲۰ هەزار بوتڵ غاز خرێدە بازاڕ".
وتیش "پلان بڵاوکردنەوەگە وە خەسی بەردەوام بوود تا وەختیگ کە قەیران غازەگە وە تەواوی کوتایی تێد"، و داری کرد "بەردەوام بوین کێڵگەی کۆرمۆر لە بەرهەم هاوردن غاز، و رەسین بەشە غاز سلێمانی وەو بڕە کە دیاری کریاگە و لە وەخت خوەی، بوودە مد کوتایی هاتن قەیرانەگە لە ماوەی کەمتر لە پەنج رووژ".
دیاریکرد "بەشە غاز سلێمانی گلەو خواردیە ئەرا دۆخ ئاسایی، و تەنانەت لە جاران زیاتر بویە، چوینکە ئیسە رووژانە ناوەن ۱۴۰ تا ۱6۰ تەن رەسێد، لە وەختیگ کە لە ماوەی وەرین تەنیا لە دەوروەر ۱۲۰ تەن بوی".
یە لە وەختیگ تێد کە پارێزگای سلێمانی لە چەن رووژ وەرین قەیران کەم بوینەوەی غاز ناوماڵ وەرەوڕووی بوی، بویە هووکار بەرزەو بوین خواست لەبان غاز و فشار لەبان ناوەندەیل بڵاوکردن، نەک تەنیا لە هەرێم کوردستان، بەڵکم لە گشت ناوچەیل عراق وە مدوو بەرزەو بوین گرژییەیل ئەمنی لە ناوچەگە.