سلێمانی.. ئاگر 50 دۆنم لە دارستان و باخەیل قەرەداغ سزنێد.. وینە

شەفەق نيوز- سلێمانی

وەڕیەوبەرایەتی پولیس دارستان و ژینگە لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو دووشەممە، هیزگردن ئاگر فراوانیگ لە ناحیەی سێوسینان سەروە قەزای قەرەداغ راگەیان، کە بویە مدوو ویرانکردن دەیان دۆنەم لە شوینە سەوزەیل.

وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگرەگە لەناو سنوور قەزای قەرەداغ هیز گرد، و بویە مدوو سزیان نزیکەی 50 دۆنم لە باخ و دارستان و گژوگیا.

وتیش: هیمان مدووەیل هیزگردن ئاگرەگە نەزانیاس، دیاری کرد کە لایەنەیل پەیوەندیدار دەسکردنە وازکردن لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.

ناوچەیلیگ جیاجیا لە سلێمانی هەر ماوەی جاریگ وەتایبەت لە وەرز تاوسان و هشکەساڵی هیزگردن ئاگر وەخوەی دوینێد، کە بوودە مدوو زەرەدەیل گەورەیگ لە ژینگە، و زەنگ رخداری لەباوەت کەمەوبوین رووبەرە سەوزەیل لە هەرێم کوردستان کوتێد.