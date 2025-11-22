‏سلێمانی.. پەیاکردن تەرم گەنجیگ لە چەم سیروان کە ماوەی هەفتەیگە بیسەروشوینە

‏شەفەق نیوز - سلێمانی

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو شەممە، راگەیان تەرم گەنجیگ دانشتگ قەزای کەلار پەیاکریا دویای رەدبوین هەفتەیگ لە بیسەروشوین بوینی، لە وەختیگ کە تا ئیرنگە مدوو مردن نەزانریاس.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، دویای نیمەڕووی ئمڕوو تیم مینەکردن تەرم گەنجەگە مەهدی محەمەدیان لە نزیک چەم سیروان پەیاکرد، و تەرمەگە بریا ئەرا فەرمانگەی پزیشکی داد ئەرا دیاریکردنی هووکار مردن، لە وەختیگ کەسوکارەگەی چەوڕێ ئەنجام راپۆرت پزیشکی کەن تا بزانن مردنەگە رویداویگ کتوپڕ بویە یا گومان تاوانکاری ها پشتی.

‏کەسوکارەگەی راگەیاننە، مەهدی کە 25 ساڵیە، ئیوارەی شانزەی ئێ مانگە بیسەروشوین بویە، دیای ئەوەگ پەیوەنیگ تەلەفۆنی ئەنجامدا وەرجە ئەوەگ بچوودە دەوروبەر چەم سیروان، دویایی وە تەواوی شوینەگەی گومابوی تا پەیاکردن تەرمەگەی لە ئمڕوو.

‏سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، لە رووژەیل گوزەشتە تا وەختەیل فرەیگ مینەکردن وەرجەم بوی، و ئمڕوو شەممە ساعەت سێ تەرمەگەی پەیاکریا.

‏جی باسە، مەهدی خوەنەوار قۆناغ چوار بەش فیزیای زانکۆی گەرمیان بوی، و کوڕ گەورەی خێزانەگەس، دویای راگەیانن گومابوینی کەسوکاری و مەردم ناوچەگە بەشداریکردن لە هەڵمەت مینەکردنی، و دویایی هێزەیل ئەمنی بەشداریکرد، و تەقەلایەیلیان خەسەوکردن لە دەوروگەرد ئەو شوینە کە لەلی گومابویە.

