سلێمانی ئاهەنگ رووژ پەرچەم کوردستان کەێد.. 106 ساڵ دویای یەکەمین دەرکەفتن (وینە)

شەفەق نيوز – سلێمانی

پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو چوارشەممە، ئاهەنگ رووژ پەرچەم کوردستان کرد، وە رسوومەیل فەرمی و میللی جویراجویر قەزا و ناحیەیل پارێزگاگە گردەو، وە بەشداریکردن فراوانیگ لەلای وەرپرسەیل ناوخؤيی و حکومەتی، وەگەرد کادرەیل پەروەردە و خوەنەوارەیل و چینەیل کۆمەڵگا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاهەنگ لە بڕیگ لە دامودەزگایەیل حکومەتی و پەروەردەیی سلێمانی دەسوەپی کرد، کە ئاڵای کوردستان لەناو فەرمانگەیل و مەکتەوەیل و کۆلێژ و پەیمانگەیل بەرزەو کریا وەگەرد خولەکیگ بیدەنگی وەرجە ئاهەنگ ئەرا گیان شەهیدەیل کوردستان.

پەیامنێرمان وتیش: خوەنەوارەیل پڕتاڵ کوردی پووشین ئەرا نیشاندان شانازی وە ناسنامەی نەتەوەیی، و سروود نیشتمانی کوردستان خریا کار.

وتیش: بڕیگ لە وەرپرسەیل ناوخوەیی و پەروەردەیی لە وتارەیلیان وتن: رووژ ئاڵای کوردستان هیمای یەکڕزی و خوەیڕاگری و قوربانیەیلە، و ئی ئاڵا وە خاسی خەبات دویرودرویژیگ و قوربانیەیل قورسیگ بەرزەو کریا کە شەهیدەیل لە جویراجویر پیکاتەیل گەل کوردستان پیشکەشی کردن.

هەمیش دووپات لە پتەوکردن ئەرزشەیل نیشتمانی کردن لەلای نەوەیل هاتگ، و ناسانن واتەیل ئاڵا و بەڵگەیل میژوویی و مرۆیی ئەرا نەوەیل هاتگ، جویر هیمای خەبات ئەرا ئازادی و سەربەرزی و وەرگریکردن لە خاک کوردستان.

ئاهەنگەگە وە وتن دروشمەیل نیشتمانی و چالاکیەیل هیمایی لەناو دامودەزگایەیل کۆتایی هات، کە گشتی دووپات کردن لە وەفاداری ئەرا قوربانیەیل شەهیدەیل و مقیەتیکردن یەکڕزی کوردستانی.

کوردستان لە رووژ هەڤدەی کانوون یەکەم لە گشت ساڵیگ ئاهەنگی وە رووژ ئاڵای کوردستان کەێد، ئەو رووژە کە ئاڵای کوردستان لەبان بینای شارەوانی لە شار مهاباد بەرزەو کریا، وەگەرد راگەیانن کۆمار کوردستان لە ساڵ 1946.

ئاڵای کوردستان سێ رەنگ سەرەکیە، سوور کە نشانەی قوربانیەیل گەل کوردە ئەرا لاوردن ستەم لەخوەی، و سەوز نشانەی سروشت رەنگین کوردستانە، و ڕەنگ چەرمگ نشانەی ئاشتی و ئاسایش و وەیەکەوژیان و وەخشین و دڵپاکیە.

لەناوڕاس ئاڵای کوردستان خوەریگ وەرەنگ زەردە 12 تیشک دیرێد، نشانەس ئەرا ئاینەیل کوینەی کورد.

لە ساڵ 1919، دکتۆر کامەران بەدرخان پەرچەم کوردستان ئەرا دەوڵەتەیل ئەوروپی نشان دا، و لە شەسەیل یەکێتی خوەنەوارەیل کورد لە ئەوروپا ئەو پەرچەمە بەرزەو کرد.

دویای راپەڕین کورد لە ساڵ 1991 لە هەرێم کوردستان، ئاڵای کوردستان لەبان بارەگای پارت دیموکرات و دامەزراوەیل راگەیانن بەرزەو کریا.

حکومەت هەرێم کوردستان، وەپەی بڕیار شمارە 48 لە رووژ 19/6/2009، رووژ هەڤدەی کانوون یەکەم کردە رووژ ئاڵای کوردستان.

دویای بەرزەوکردنی لە شوینەیل جەنگ دژوە تیرۆر، ئاڵای کوردستان لە گشت بوونەیل ناودەوڵەتی بابل هیمایگ ناسیاگ ئەرا وەرخودان پیشمەرگە.