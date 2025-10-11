سلێمانی.. گیانلەدسدان 54 کراکار لە ماوەی في 10 مانگ لەوەر نەوین ریکارەیل بیوەیی

شەفەق نيوز - سلێمانی

سەندیکای کراکارەیل بیناسازی لە سلێمانی، ئمڕوو شەممە، ئاشکرا کرد کە شمارەی قوربانیەیل رویداوەیل کارکردن لە ماوەی دە مانگ گوزەشتەی ئمساڵ کرد، و هوشداری دا لە وەردەوامی وەپشتگووشخستن ریکارەیل بیوەیی پیشەیی لە شوینەیل کار.

وەرپرس سەندیکای کراکارەیل بیناسازی لە سلێمانی، عوسمان حەمە سەعید، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وە ئامادەبوین ئاژانس شەفەق نیوز وت: قوربانیەیل کارکردن لە هەرێم کوردستان و کەرکوک و ناوچەیل دابڕیاگ تا ئیسە رەسیەسە 54 کراکار، گشتیان لە مەوقەی کارکردن گیانیان لەدەسدانە لەوەر نەوین مەرجەیل بیوەیی پیشەیی.

وتیش: کراکاریگ ئیرانی دویەکە گیانی لەدەسدا، و لە لێکولینەوە دەرکەفت کە سەرپەرشتیار کارەگە وەرپرسایەتی تەواویگ هەڵگرێد، کە هیچ ئامرازیگ بیوەیی لە شوین کارەگە دابین نەکردگە.

سەعید وتیش: رویداوەگە لەوەر ئەوە بویە نانکییگ نەفت لەبان بیناگە بویە، کە پەراشەی ئاگر مەوقەی کارکردن بویەسە مدوو تەقیان تانکیەگە، کە بویە مدوو کوشیان کراکاریگ ئیرانی و زەخمداری یەکیگ ترەک، دووپات کرد کە ئیجویرە رویداویگ دووارەو بوود لە ئەنجام وەپشتگووشخستن جیوەجیکردن پەیمانەیل بیوەیی.

داوا لە لایەنەیل حکومەتی و دەزگایەیل پەیوەندیدار لە کەرتەیل گشتی و تایبەت کرد ریکارەیل. زویوەزوی جیوەجی بکەن ئەرا پەیاکردن ژینگەی کارکردن بیوەییگ ئەرا کراکارەیل، و سنووردارکردن بەرزەوبوین شمارەی قوربانیەیل لەناو شوینەیل بیناسازی.