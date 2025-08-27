سلێمانی.. ئاشکەراکردن چارەنویس 15 ئەندامەگەی شێخ جەنگی

شەفەق نیوز ــ سلێمانی

دەسەی سەروەخوەی ماف مرۆڤ کوردستانی، ئمڕوو چوارشەممە، چارەنویس 15 ئەندام سەر وە هێزەگەی لاهور شێخ جەنگی ئاشکراکرد، لەدویای خەوەردان لە گومبوینیان.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ناو شمارەیگ کەس کە وەرد هێز (دووپشک )بوین و پەیانەکریانە رەسیەس وە دەسەگە".

وتیش؛ "لەدویای وەدویاچگن وەرد دەزگای ئاسایش / سلێمانی، لە قۆناغ یەکەم کەسوکار ئەو کەسەیلە خەوەردارمانکردن هاتێ سوو ساعەت دەی شەوەکی لە بنکەی ئاسایش ئامادەبوون ئەرا چەو وەپیکەفتن وە روڵەیلیان".

وتیش؛ " ناوەیلیان بریتین لە: گەرمیان محەمەد ئەمین، سۆران عوسمان، سامان حەمە ساڵح، گەیلان نەریمان عەزیز، شەهرام محسن محەمەد، زانا کەریم، بابان ئەحمەد، هاوکار محەمەد ئەمین، هەڵمەت خدر مەحمود، سابیر محەمەد جوامێر، کارزان محەمەد خدر، ئیدریس حامد نەسرولڵا، محەمەد حامد نەسرولڵا ، محەمەد جەبار محەمەد، هاوکار عەبدولکەریم عوسمان".

دەزگای ئاسایش سلێمانی، نیمەڕووی ئمڕوو چوارشەممە، دان وەپینان شمارەیگ لە ئەندامەیل لاهوور شێخ جەنگی بڵوکرد، کە لە سلێمانی گیریانە، دان دانانە وەبان پلان تیرۆرکردن سەرۆک یەکێتی نیشتیمانی بافڵ تاڵەبانی و جیگر سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان قوباد تاڵەبانی داشتیە.