سلێمانی یاداشت برادەری وەگەرد شار "يی وو" چینی واژوو کەێد

شەفق نيوز- سلێمانی

لە شار "يی وو" لە وڵات چین، واژووکردن یاداشت برادەری و هاوکاری هاوبەش وەگەرد شار سلێمانی وەڕیەو چگ، کە لەلایەن شاندیگ فەرمی پایەبەرز لە سلێمانیەو واژوو کریا، دویای وەجیهاوردن مکیس دەسەڵاتەیل چین.

هەڤاڵ ئەبوبەکر پارێزگار سلێمانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: واژووکردن ئەو یاداشتە لەناو ئاهەنگیگ فەرمی هات وە ئامادەبوین وەرپرسەیل ئەو شار چینیە و پارێزگار و وەرپرسەیل شارەوانی لە دەوڵەتەیلیگ جیاجیا، و ئەبوبەکر سەرۆک شاند سلێمانی بوی، کە نویەنەرەیل پارێزگاگە و زانکۆی سلێمانی و ژوور بازرگانی و پیشەسازی لەناوی بوین.

دیاری کرد کە شار "يی وو" ناوەندیگ جیهانیە ئەرا بازرگانی و پیشەسازی و بەرهەمە بویچکەیل، و ساڵانە میوانداری پێشانگای ناودەوڵەتی بەرهەمەیل هاوردە کەێد، دیاری کرد کە بەشداریکردن شاند سلێمانی وەئامانج پاڵپشتیکردن هاوکاری ئابووری و بازرگانی و کولتوری هات وەگەرد یەکیگ لە دیارترین شارەیل پیشەسازی لە وڵات چین.

پارێزگار تو بەیاننامەگەی وت: ساڵ سلێمانی کە ئاهەنگ 241مین ساڵیاد دامەزریانی کەێد، پایەی کەلتوری و ئابوورییگ دیرێد هیلێد شایستەی دروسکردن هاوبەشیەیل فراوان بکەێد لە ئاست ناودڵەتی، وتیش: سلێمانی پایتەخت رووشنهویری عراقە و ساڵ داهێنان ئەدەبیە وەگورەی توومارکردن یۆنیسکۆ، و کار کەێد ئەرا گەشەپیدان فێرکاری و رووشنهویری و پیشەسازی و کشتوکاڵی و گەشتوگوزاری و تەکنۆلۆژیا.

ئەبوبەکر وتیش: ئەزموون چینی نموونەیگ سەرکەفتگە لە ئاڵشتکردن سەختیەیل ئەرا دەرفەت، دووپاتیش لە ئارەزوو سلێمانی کرد ئەرا فراوانکردن پەیوەندیەیلی وەرد چین لەڕی پرۆسەیل ئەوزەڵکاری و بەرهەمهاوردن هاوبەشر و پاڵپشتیکردن گواستنەوەی بازرگانی و ئەکادیمی و کەلتووری.

لە کۆتایی بەیاننامەگە وتیش: یاداشت برادەری ئەوەسا ئاسووەیل نوویگ واز کەێد ئەرا هاوکاری ناوەین دوو لایەن، و ئەوەسا بەشداری کەێد لە قایمکردن پەیوەندیەیل ناوەین هەرێم کوردستان و عراق و کۆمار چین، وەشیوەیگ خزمەت گەشەکردن ئابووری و رووشنهویری دوو لایەن بکەێد.