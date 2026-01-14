‏سزیان ژنیگ وە تەقیان بوتڵ غاز لە سلێمانی

2026-01-14T13:19:27+00:00

شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە زەخمداری ژنیگ وە سزیان لە ئەنجام تەقیان قنیلەی غاز لەناو یەکیگ لە ماڵەیل لە شار سلێمانی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداو تەقینەوەی بوتڵ غازەگە لەناو ماڵیگ لە کویچەی شێخ محیەدین  بویە لە نهۆم سێ بینایگ" وتیش " لە ئەنجام تەقینەوەگە ژنیگ زەخمداربوی لە دەموچەو و چەی، ئەرا چارەسەر پێویست کلکریارە خەستەخانە".

‏وتیش، "تیمیگ تایوەت  رەسینەس شوین رویداوەگە لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردن" دیاریکرد "لێکۆڵینەوە تا ئیرنگە وەردەوامە".

