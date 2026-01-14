سزیان ژنیگ وە تەقیان بوتڵ غاز لە سلێمانی
شەفەق نیوز ـ سلێمانی
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە زەخمداری ژنیگ وە سزیان لە ئەنجام تەقیان قنیلەی غاز لەناو یەکیگ لە ماڵەیل لە شار سلێمانی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداو تەقینەوەی بوتڵ غازەگە لەناو ماڵیگ لە کویچەی شێخ محیەدین بویە لە نهۆم سێ بینایگ" وتیش " لە ئەنجام تەقینەوەگە ژنیگ زەخمداربوی لە دەموچەو و چەی، ئەرا چارەسەر پێویست کلکریارە خەستەخانە".
وتیش، "تیمیگ تایوەت رەسینەس شوین رویداوەگە لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردن" دیاریکرد "لێکۆڵینەوە تا ئیرنگە وەردەوامە".