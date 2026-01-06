سزیان کارخانەی (چیپس) لە هەولێر

شەفەق نيوز- هەولێر

ئاگر گەورەیگ، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، لەناو کارخانەی دروسکردن پارچەیل پەتاتە (چیپس) هیز گرد لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگرەگە لە نزیک ساعەت 5:00 شەفەق ئمڕوو لەناو کارخانەی دروسکردن چیپس لە کۆمەڵگەی نیشتەجیبوین "پيرزين" نزیک جادەی 150 مەتری لە شار هەولێر هیز گرد.

وتیش: ئاکرەگە تا شەوەکی وەردەوام بوی، و هیج زەخمدارییگ لەلی نەویەو بیجگە زەرەد دارایی، چوینکە رویداوەگە لە وەخت زەوییگ بویە و هیمان کراکارەیل نەهاتنەسە کار.

وەگورەی زانیارییەیل، خەڵک ئەو ناوچە چەن جاریگ داوا لە وەرپرسەیل کردنە ئی کارخانە ئەرا شوینیگ ترەک بوریەێد کە شوینەگەی لەناو ماڵەیل نەگونجیاس وەلی بیخود.

هەرلیوا، شاخەوان عەلی قسەکەر وەرگری شارستانی هەولێر ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگرەگە لە وەخت زوییگ شەوەکی ئمڕوو هیزگرد و بویە مدوو زەرەدەیل دارایی گەورەیگ لەناو کارخانەگە وەبی زەخمداری کەسیگ.

وتیش: 20 تیم کپەوکردن ئاگر ئەرا شوین رویداوەگە کلکریا ئەرا کۆنترۆڵکردن ئاگرەگە.

تا ئیسە دەسەڵاتەیل مدوو سەرەکی ئاگرەگە دیاری نەکردنە.