‏سزای ٤٠ هەزار دیناری لەبان فڕەدان زواڵە لە ماشینەو لە هەرێم کوردستان

‏وەزارەت ناوخوەی حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، بڕیار دا سزایگ دارایی بخەێدە بان ئەو کەسەیلە کە لە ناو ماشینەو گەناڵخە فڕە دەەنە ناو جادە و شوونە گشتییەیل، یەیش گامیگە ئەرا مقیەتیکردن پاکوتەمیزی شارەیل و ژینگە.

‏هێمن میرانی، وەڕێوەبەر گشتی دیوان وەزارەت ناوخوەی، لە بەیاننامیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "لە ئمڕوو وەدویا فڕەدان زواڵە لە ناو ماشینەو کاریگ ئاسایی نییە و قبووڵ نەکریایە". دووپات کرد دەس کریاگە وە جیوەجیکردن رێکارە یاسایییەیل دژ وە سەرپیچیکەرەیل لە ئمڕوو سێشەممە 12ی ئایار/ مایۆ 2026.

‏میرانی دیاریکرد "لە دەق بڕیارە نووەگە هاتگە، هەر ماشینیگ رانندەی یا یەکیگ لە سەرنشینەیلی گەناڵخە فڕەبەێدە ناو جادە یا شوونە گشتییەیل، بڕ 40 هەزار دینار عراقی غەرامە کریەێد".

‏ئی گامە لە چوارچمگ تەقەلای خولقانن کوردستانیگ پاکتر و پاراستن روخسار شارستانی و جوانی شارەیل هاتگە. داوایش لە هاوڵاتییەیل کریا پابەن بوون وە تەمەیل ژینگەییەیل و خوەیان دوورەو بگرن لەو سەرپێچییەیلە کە رویوەروی لێپرسینەوەی یاسایی و سزای داراییان کەێد.

