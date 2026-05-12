سزای ٤٠ هەزار دیناری لەبان فڕەدان زواڵە لە ماشینەو لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز - هەولێر
وەزارەت ناوخوەی حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، بڕیار دا سزایگ دارایی بخەێدە بان ئەو کەسەیلە کە لە ناو ماشینەو گەناڵخە فڕە دەەنە ناو جادە و شوونە گشتییەیل، یەیش گامیگە ئەرا مقیەتیکردن پاکوتەمیزی شارەیل و ژینگە.
هێمن میرانی، وەڕێوەبەر گشتی دیوان وەزارەت ناوخوەی، لە بەیاننامیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "لە ئمڕوو وەدویا فڕەدان زواڵە لە ناو ماشینەو کاریگ ئاسایی نییە و قبووڵ نەکریایە". دووپات کرد دەس کریاگە وە جیوەجیکردن رێکارە یاسایییەیل دژ وە سەرپیچیکەرەیل لە ئمڕوو سێشەممە 12ی ئایار/ مایۆ 2026.
میرانی دیاریکرد "لە دەق بڕیارە نووەگە هاتگە، هەر ماشینیگ رانندەی یا یەکیگ لە سەرنشینەیلی گەناڵخە فڕەبەێدە ناو جادە یا شوونە گشتییەیل، بڕ 40 هەزار دینار عراقی غەرامە کریەێد".
ئی گامە لە چوارچمگ تەقەلای خولقانن کوردستانیگ پاکتر و پاراستن روخسار شارستانی و جوانی شارەیل هاتگە. داوایش لە هاوڵاتییەیل کریا پابەن بوون وە تەمەیل ژینگەییەیل و خوەیان دوورەو بگرن لەو سەرپێچییەیلە کە رویوەروی لێپرسینەوەی یاسایی و سزای داراییان کەێد.