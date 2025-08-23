زەویلەرزەیگ وە هاز بان 3 پلە هەولێر هاوردە لەرزە

شەفەق نیوز ــ هەولێر

دەسەی گشتی کشناسی و زەویلەرزەناسی سەر وە وەزارەت گواستنەوەی عراق، ئمڕوو شەممە، راگەیان زە،یلەرزەیگ وە هاز 3.2 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر لە باشوور پارێزگای (هەولێر) لە هەرێم کوردستان توومارکریایە وەبی توومارکردن زەرەد.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، زەویلەرزەگە لە دویری نزیکەی 70 کیلومەتر لە باشوور هەولێر رویدایە دانشتگەیل نزیک ناوچەی لەرزەگە هەس وەپی کردنە.

وەپای ئامار مانگانەی دەسەگە کوو گشت شمارەی زەویلەرزەیل کە لەماوەی مانگ وەرین یولیو لە عراق رویدایە رەسیەس ئەرا 38 زەویلەرزە و کە 17 گلەیان لەناو عراق بویە.