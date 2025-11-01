زەویلەرزەیگ وەتونی 4.3 پلە دەێد لە کەرکوک

شەفەق نيوز- كەركوك

سەرچەوەیگ لە دەزگای کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە زەویلەرزەیگ وەتونی 4.3 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر داد لە پارێزگای کەرکوک.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: زەویلەرزەگە دویای نیمەڕو ئەمڕوو بویە، و خەڵک شار کەرکوک و ناوچەیل دەورگردی لەلی ئاگادار بوین، دیاری کرد کە سەنتەر زەویلەرزەگە وەقویلی 10 کیلومەتر بویە.

وتیش: هیچ زەرەدیگ گیانی یا دارایی تا ئیسە لە ئەنجام زەویلەرزەگە توومار نەکریاس، وەگورەی راپۆرتەیل سەرەتایی لە وەرگری شارستانی.

سەرچەوەگە وتیش: زەویلەرزەگە لە چالاکی زەویلەرزەی ڕاستیی ناوچەی ناوەین دوو پارچەی عەرەبی و ئیرانی تیەێد.