زەویلەرزەیگ وەتونی 4.2 پلە دەێد لە سلێمانی
شەفەق نیوز - سلێمانی
دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی لە عراق، ئمڕوو چوارشەممە، توومارکردن زەویلەرزەیگ وەتونی 4.2 پلە لە باکوور پارێزگای سلێمانی لە هەرێم كوردستان راگەیان.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: زەویلەرزەگە لە سەعات 12:00:25 نیمەڕو وە وەخت ناوخزەیی، و وە دویری نزیکەی 115 کیلۆمەتر لە باکوور شار سلێمانی، لە نزیک سنوورەیل عراقی و ئیرانی، و وە قۊلی 15 کیلۆمەتر رویدا.
وتیش: هاووڵاتییەیل لە ناوچە نزیکەیل ئاگادار لە لەرزەگە وە شیوەی سووکیگ بوینە، وەبی توومارکردن هیچ زەرەدەیلیگ.
دەسەگە داوا لە مەردم کرد دویربکەفتن لە دەنگۆیەیل، و پشتپبوەسن وە سەرچەوە فەرمییەیل، وە دووپاتکردن لەوە کە هەر نووکارییگ لە ئەگەر رویدانی بڵاو کەێد.