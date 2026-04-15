زەویلەرزەیگ وەتونی 4.2 پلە دەێد لە سلێمانی

شەفەق نیوز - سلێمانی

دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی لە عراق، ئمڕوو چوارشەممە، توومارکردن زەویلەرزەیگ وەتونی 4.2 پلە لە باکوور پارێزگای سلێمانی لە هەرێم كوردستان راگەیان.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: زەویلەرزەگە لە سەعات 12:00:25 نیمەڕو وە وەخت ناوخزەیی، و وە دویری نزیکەی 115 کیلۆمەتر لە باکوور شار سلێمانی، لە نزیک سنوورەیل عراقی و ئیرانی، و وە قۊلی 15 کیلۆمەتر رویدا.

وتیش: هاووڵاتییەیل لە ناوچە نزیکەیل ئاگادار لە لەرزەگە وە شیوەی سووکیگ بوینە، وەبی توومارکردن هیچ زەرەدەیلیگ.

دەسەگە داوا لە مەردم کرد دویربکەفتن لە دەنگۆیەیل، و پشتپبوەسن وە سەرچەوە فەرمییەیل، وە دووپاتکردن لەوە کە هەر نووکارییگ لە ئەگەر رویدانی بڵاو کەێد.