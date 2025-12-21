‏زەویلەرزەیگ ئیلام لەرزنێد

2025-12-21T13:57:00+00:00

‏شەفەق نیوز ـ ئیلام فەیلی

‏وەپای راپۆرتەیل ناوەن زەویلەرزەناسی ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، زەویلەررەیگ وە هاز  3.3 پلەی ریختەر باشوور پارێزگای ئیلام لەرزان.

‏ناوەندەگە راگەیان، زەویلەرزەگە شەوەکی ـمڕوو یەکشەممە 21-12-2025، لە باشوور پارێزگای ئیلام خوەرهەڵات کوردستان رویدا قوڵتیسەی لەرزەگە  ناوچەی  سەراوباخی سەر وە پارێزگاگە بوی  لە قویڵایی 8 کم.

‏تا ئیرنگە وەرپرسەیل خوەجێیی ناوچەگە هویچ لێدوانیگ لەبان زەویلەرزەگە نەدانە، باوجی میدیا فەرمیەیل ئیران راگەیاندنە هویچ زەردیگ توومارنەکریاگە.

