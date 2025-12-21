زەویلەرزەیگ ئیلام لەرزنێد
2025-12-21T13:57:00+00:00
شەفەق نیوز ـ ئیلام فەیلی
وەپای راپۆرتەیل ناوەن زەویلەرزەناسی ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، زەویلەررەیگ وە هاز 3.3 پلەی ریختەر باشوور پارێزگای ئیلام لەرزان.
ناوەندەگە راگەیان، زەویلەرزەگە شەوەکی ـمڕوو یەکشەممە 21-12-2025، لە باشوور پارێزگای ئیلام خوەرهەڵات کوردستان رویدا قوڵتیسەی لەرزەگە ناوچەی سەراوباخی سەر وە پارێزگاگە بوی لە قویڵایی 8 کم.
تا ئیرنگە وەرپرسەیل خوەجێیی ناوچەگە هویچ لێدوانیگ لەبان زەویلەرزەگە نەدانە، باوجی میدیا فەرمیەیل ئیران راگەیاندنە هویچ زەردیگ توومارنەکریاگە.