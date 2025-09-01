زەویلەرزە گەرمیان لەرزان

شەفەق نیوز ـ گەرمیان

شارەزای مژار کەشناسی و زەویلەرزەناسی سیروان ساڵح، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان ئمڕوو لە سنوور ئیدارەی گەرمیان زەویلەرزەیگ رویدا.

سیروان راگەیان "ساعەت 11:36ـ وەرجە نیمەڕوو، لە ناوچەی ناوەین شارەدێی باوەنوور و شێخ تەویل، زەویلەرزەیگ وە هاز 3.9 پلەی رێختەر رویدا".

دیاریکرد، لەزەگە لە قویڵایی 12 کیلۆمەتر و لە دویری 37 کیلۆمەتر لە سەنتەری قەزای کەلار رویدایە.

تا ئیسە هویچ زانیاریگ لەبان زەردەیل گیانی یا ماددی زەویلەرزەگە نەخریاسە روی.