زەویلەرزەیگ دەێد لە قەزای خانەقین
شەفەق نیوز ـ خانەقین
دەسەی گشتی کەشناسی و توومار زەویلەرزەیل، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان زەویلەرزەیگ لە خوەرهەڵات قەزای خانەقین لە پارێزگای دیالە توومارکریاس.
دەسەگە لە بەیانننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، زەویلەرزەگە ئمڕوو شەوەکی توومارکیا لە دویری 69کیلومەتر لە خوەرهەڵات خانەقین، وتیش؛ مەردم هەس وە لەرزەگەی کردنە لە ناوچەیل نزیک لە رویدانەگە.
دەسەگە دووپاتکرد، هاوڵاتیەیل لە هەر پیشهاتیگ ترەک ئامادەکەێد، داواکرد نەکەفنە شوین پرۆپاگەندە و خەوەرەیل نادروس، پابەندبوون وە تەمەیل زەیلەرزە کە وەلایەن لایەنە پەیوەنیدارەیل دەرچگە.