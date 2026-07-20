‏زەویلەرزەیگ دەێد لە قەزای خانەقین

‏شەفەق نیوز ـ خانەقین

‏دەسەی گشتی کەشناسی و توومار زەویلەرزەیل، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان زەویلەرزەیگ لە خوەرهەڵات قەزای خانەقین لە پارێزگای دیالە توومارکریاس.

‏دەسەگە لە بەیانننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، زەویلەرزەگە ئمڕوو شەوەکی توومارکیا لە دویری 69کیلومەتر لە خوەرهەڵات خانەقین، وتیش؛ مەردم هەس وە لەرزەگەی کردنە لە ناوچەیل نزیک لە رویدانەگە.

‏دەسەگە دووپاتکرد، هاوڵاتیەیل لە هەر پیشهاتیگ ترەک ئامادەکەێد، داواکرد نەکەفنە شوین پرۆپاگەندە و خەوەرەیل نادروس، پابەندبوون وە تەمەیل زەیلەرزە کە وەلایەن لایەنە پەیوەنیدارەیل دەرچگە.

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