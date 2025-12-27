زەویلەرزەیگ دەێد لە باشوور سلێمانی
شەفەق نیوز ـ سلێمانی
وەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە توومارکردن زەویلەرزەیگ وە هاز 3.4 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر لە نزیک دویری 86 کیلومەتر لە باشوور پارێزگای سلێمانی، نزیک قەزای کەلار.
سەرچەوەگە لە بەیانیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، لەرزەگە وەلایەن ویستگەی توومار زەویلەرزەل سەر وە وەڕێوەبەرایەتیەگە توومارکریاس، وتیش؛ ناوەندەگەی لەناو سنوور عراق بویە، لە قویڵی ناوڕاسیگ، کاریگەری سنوورداریگ وەجی هیشتیە.
وتیش، زەویلەرزەگە سوک بوی، شمارەیگ هاوڵاتی ناوچە نزیکەیل هەس وەپی کردنە، زەرد گیانی و مادی نەداشتیە.
سەرچەوەگە دیاریکرد، ناوچەگە کەفێدە باشوور سلێمانی وە یەکیگ لەو ناوچەیلە دانرێد چالاکی زەویلەرزە دیرێد، لە ئەنجام ئەوەگ کەفێدە بان قاویش زەویلەرزە کە درویژەوبوود وەبان درویژایی سنوور خوەرهەڵات عراق.