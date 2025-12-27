‏زەویلەرزەیگ دەێد لە باشوور سلێمانی

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏وەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە توومارکردن زەویلەرزەیگ وە هاز 3.4 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر لە نزیک دویری 86 کیلومەتر لە باشوور پارێزگای سلێمانی، نزیک قەزای کەلار.

‏سەرچەوەگە لە بەیانیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، لەرزەگە وەلایەن ویستگەی توومار زەویلەرزەل سەر وە وەڕێوەبەرایەتیەگە توومارکریاس، وتیش؛ ناوەندەگەی لەناو سنوور عراق بویە، لە قویڵی ناوڕاسیگ، کاریگەری سنوورداریگ وەجی هیشتیە.

‏وتیش، زەویلەرزەگە سوک بوی، شمارەیگ هاوڵاتی ناوچە نزیکەیل هەس وەپی کردنە، زەرد گیانی و مادی نەداشتیە.

‏سەرچەوەگە دیاریکرد، ناوچەگە کەفێدە باشوور سلێمانی وە یەکیگ لەو ناوچەیلە دانرێد چالاکی زەویلەرزە دیرێد، لە ئەنجام ئەوەگ کەفێدە بان قاویش زەویلەرزە کە درویژەوبوود وەبان درویژایی سنوور خوەرهەڵات عراق.

