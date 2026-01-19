زەویلەرزە دەێد لە پارێزگای دهۆک

شەفق نيوز – دهۆك

خەڵک شار دهۆک، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، ئاگادار بوین لە زەویلەرزەیگ لە چەن ناوچەیگ دەورگرد، لەناویان دۆميز وفايدە، ئەوەیش لە ساعەت 7:47 شەوەکی.

سەرچەوەیگ لە کەشناسی و زەویلەرزەناسی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: لەرزەگە سووک بویە، و هیچ زەرەدیگ گیانی یا مادی توومار نەکرد، وتیش: لایەنەیل پەیوەندیدار وەردەوامن لە وەشوینکەفتن چالاکی زەویلەرزەلە ناوچەگە.

وتیش: ئیجویر زەویلەرزەیگ لە ناوچەی نزیک لە پارچەیل زەویلەرزە سروشتیە، داوا لە خەڵکەکە کرد نیگەران نەوون و زانیاری تەنیا لە سەرچەوەیل فەرمی بوەن.

جی باسە کە بەش زەویلەرزەناسی لە دەزگای گشتی کەشناسی عراق، دووپات کرد کە شمارەی گشتی ئەو زەویلەرزەیلە کە لە ماوەی کانون یەکەم توومار کریانە رەسیەسە (38) زەویلەرزە، (16) زەویلەرزە لەلییان لەناو عراق(22) زەویلەرزە لە دەیشت عراق و نزیک سنووری بویە.