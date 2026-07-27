زەۊلەرزەیگ دەێد لە هەولێر

شەفەق نیوز - هەولێر

زەۊلەرزەیگ وە هاز 3.2 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر، شەفەق ئەمڕوو دووشەممە، دا لە ناوچەیل خوەرهەڵات پارێزگای هەولێر، و دانیشتگەیل شمارەیگ لە شارۆچکە و ناحیەیل دەوروگەرد لەلی ئاگادار بوینە.

سەرچەوەیگ ناوخۆیی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە زەۊلەرزەگە لە سەعات 12:55 دۊای نیمەشەو رۊی دایە، لە قۊلی 15 کیلۆمەتر لە ژیر زەۊ، و سەنتەری لە نزیک ئاوایی "ئاقووبان سەروو" سەر وە قەزای شەقڵاوە بۊە.

دیاری کرد کە زەۊلەرزەگە دانیشتگەیل ناوچەیل هەریر و شەقڵاوە و خەلیفان و باسرمە و هیران و پیرمام "سەڵاحەدین" هەس وەپی کردنە، بیجگە لەو ئاواییەیلە کە نزیکن لە سەنتەرەگەی، کە لەورە ئاشکراتر بۊە.