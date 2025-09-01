پزیشکیگ کورد فەیلی لە داهێنانیگ چارەسەری تەڵایی ناودەوڵەتی وەدەس تیارێد
شەفەق نیوز - ئیلام
شاهین شەهبازی پزیشک کورد فەیلی، پسپۆڕ گەیە و لیخەروو و جگەرناسیی گەورەساڵەیل و ئەندام فاکەڵتی لە زانکۆی زانستە پزیشکییەیل لە شار ئیلام فەیلی لە ئیران، میدالیای تەڵایی لە پێشانگای ناودەوڵەتی داهێنان وەدەس هاورد، کە لەلایەن فیدراسیۆن ناودەوڵەتی کۆمەڵەیل داهێنەرەیل (IFIA) وە هاوکاری کۆمەڵەیل داهێنەرەیل سویسرا و پۆڵۆنیا ساز کریاوێد، میدالیای تەڵایی وەدەس هاورد.
ئی بوونە یەکیگە لە دیارترین چالاکییەیل داهێنان جیهانی، کە ساڵانە داهێنەرەیل وڵاتەیل جویراجویر گردەوبوون ئەرا نمایشکردن پڕۆژە زانستی و تەکنیکییەیلیان.
IFIA ئویشێد: خوازێد لەڕی ئی رویداوەیلە کلتور داهێنان بڵاو بکەێد و بیرۆکەیل بکەێد وە بەرهەم بازاڕکریاگ، پێشانگای پۆڵەندی جویر سەکوویگ ئەرا ناسانن ئاشکراکردن و تەکنەلۆژیایەیل لە بازاڕە جیهانییەیل کار کەێد.
وەگورەی بەیاننامەی زانکۆی زانستە پزیشکییەیل لە ئیلام، پێشکەفتن دکتۆر شەهبازی کەپسولیگ چارەسەرییە وە ناو "ئەڵسۆک"، کە لە تێکەڵەیگ لە ئەلجینات و دەرمان سوکرالفات دروسکریاس، ئەرا چارەسەرکردن ئەڵاوردن گەیە وەکار تیەێد وە دروسکردن نواگیریکردن میکانیکی ژەلاتین کە تایبەتمەنی خاسەوکردن دیرێد و هاندان ئەوزەڵبوین خوینبەرەیل (ئەنجيوجينيسيس).
زانکۆگە دووپاتیش کرد کە ئی دەستکەفتە رەنگدانەوەی توانایەیل توێژەرەیل و پزیشکەیل ئیرانییە ئەرا کێبڕکێ لە کۆڕ و کۆڕبەندە ناودەوڵەتییەیل، وتیش: شەهبازی هەمیش مامۆستای یاریدەدەرە لە فاکەڵتی پزیشکی و چالاکوان ناو سەنتەر گەشەی تەکنۆلۆژیای تەندروسی زانکۆس.