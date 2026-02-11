زەخمداری فەرمانبەرەیل وە رویداو کارەبا و تەقینەوە لەناو ویستگەی کاربای هەولێر
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەزارەت کارەبا لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە زەخمداری دوو کارمەند تەکنی وە دوو رویداو کارەبایی جیا مەقەی جیوەجیکردن ئەرکەیلیان لە هەولێر.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "فەرمانبەر لە وەڕێوەبەرایەتی گواستنەوەی کارەبای هەولێر (ئەیوب ئیدریس ئیبراهیم) رویوەروی زەخمداری و سزیان بویە وە تەزووی کارەبا مەوقەی کار بەسان کێبل وزە لەناو ویستگەی کۆری".
وتیش "رویداوەگەی ترەک لەهەمان ویستگە رویدایە، لە ئەنجام چەودێر ( جونێد مەلا فائب عەبدوڵڵا) زەخمداربوی وە مدوو تەقینەوەیگ لە کەرت (سێرکت برێکەر) لە یەکیگ لە فیدەرەیل ناو ویستگەگە، لە ئەنجام لەشی تویش سزانن بویە".