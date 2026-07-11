زەخمداربۊن 3 لە هیزەیل ئاسایش مەوقەی دەسگیرکردن باندیگ ئەرا بڵاوکردن پۊل ساختە لە هەولێر

شەفەق نیوز - هەولێر

ئمڕوو شەممە، دەزگای ئاسایش هەرێم کوردستان، هەڵوەشانن باندیگ سێ کەسی کە تایبەتمەن بۊن وە بڵاوکردن پۊل ساختە راگەیان، لە وەختیگ سێ لە کارمەنەیل ئاسایش لە ماوەی ئۆپراسیۆن دەسگیرکردن ئەندامەیلی لە هەولێر زەخمدار بۊن.

دەزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز باس ئەوە کرد کە وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش خوەرهەڵات هەولێر، دۊای گردەوکردن زانیارییەیل هەواڵگری لەبان چالاکی باندەگە، دەس وە ئۆپراسیۆنەیل چەودیاری تۊکمە کرد، و تۊنست ئیوارەی جمعە 10ی تەموز 2026، لە سەعات 8:55 ئیوارە، ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی لە نزیک ناحیەی ئاشتی ئەرا دەسگیرکردن ئەندامەیلی جیوەجی بکەێد.

بەیاننامەگە زیای کرد، کە توومەتبارەیل دەسکردن وە وەرگریکردن لە وەرانوەر هیزە ئەمنییەگە و تەقەکردن لەبانیان لە وەخت جیوەجیکردن فەرمان دەسگیرکردنەگە، ئەوەگ کە بۊە هوکار زەخمداربۊن سێ لە کارمەنەیل ئاسایش.

دیاری کرد کە ئەندامەیل باندەگە بانگەشەی فرووشتن پۊلە ساختەیل لەڕی هەردوگ سەکوو "تیک تۆک" و "سناپ چات" کردیان، کە قوربانییەیل ئەرا تەواوکردن گریەبەستەیل فرووشتن کیشیان، و دۊاتر دەس وە دزین پۊلەیلیان لە ژیر هەڕەشەی چەک کردیان دۊای ئەوەگ هاتیانە ناو شۊنەیل دیدارەگە.

بەیاننامەگە باس ئەوە کرد کە تۆمەتبارەیل وەپای بڕیارەیل هەردوگ مادەی (406) و (56) لە یاسای سزایەیل دەسگیر کریانە، و دووپات کرد کە لێکۆڵینەوەیل هێمان وەردەوامن ئەرا تەواوکردن رێکارە یاساییەیل و ئاشکراکردن مدووەیل دۆسیەگە.