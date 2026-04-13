زەخمداربوین 14 دویەت خوەنەوار وە پلیان پاسیگ لە باکوور دهۆک

شەفەق نيوز- دهۆک

14 دویەت خوەنەوار، ئمڕوو دووشەممە، زەخمدار بوین، لە ئەنجام پلیان پاسیگ کە لەناوی بوینە لە ئامێدی باکوور دهۆک.

سەرچەوەیگ حکومەتی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە شەوەکی ئمڕوو لە ئاوای تاژێکی سەروە ناحیەی دێرلۆک مەوقەی چگنی لە ئامێدیەو وەرەو زانکۆی زاخۆ.

وتیش: رویداوەگە لەوەر بەدی کەشوهەوا و واران رفت و وەفروارین بویە، کە بویەسە مدوو سڕبردن ریەگە و پلیان پاسەگە.

دووپاتیش کرد کە گشت زەخمەیل سووک بوینە وەبی توومارکردن زەخمداری رخباریگ، و گشت ئەو دویەتەیل زەخمدارە ئەرا خەسەخانەی ئازادی بریان، و دویای ئەوە ئەرا ماڵ خوەیان گلەو دریانە.