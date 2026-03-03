زەخمداربوین دویەتیگ دویای کەفتن پارچەیل مووشەک لەبان کەمپیگ ئاوارەیی لە هەرێم کوردستان

شەفەق نيوز - زاخۆ

سەرچەوەیگ حکومەتی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە زەخمداربوین دویەتیگ لە تەمەن 17 ساڵان دویای کەفتن پارچەی مووشەک لەبان کەمپ ئاوارەیی "باجد كندالا" لە باشوور ئیدارەی ناوچەی زاخۆ لە هەرێم کوردستان.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پارچەیلیگ لە پەراشەی مووشەک کەفتە نزیک کەمپەگە کە بویە مدوو زەخمداری ئەو دویەتە و ئەرا خەسەخانە بریا.

وتیش: لێکولینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە وەردەوامە.

لە وەختیگەو جەنگ ئەمریکا و ئیسرائیل لەبان ئیران لە رووژ 28 شوبات گوزەشتە دەسوەپی کردگە، هیزەیل ئیران پالامار فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێر لە پایتەخت هەرێم کوردستان دەن وە مووشەک و درۆنەیل.