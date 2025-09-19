زەخمداربوین جفتیاریگ کورد و رفانن کەسیگ لە پەلامار چەکدارەیلیگ وە دڵنگ سەربازی لە کەرکوک

2025-09-19T05:14:51+00:00

شەفەق نيوز- كەركوك 

سەرچەوەیگ ئەمنی، شەو پەنجشەممە، خەوەردا نە بڕیگ لە جفتیارەیل کورد تویش پەلاماریگ چەکدار هاتن لەناو ئاواییگ سەروە ناحیەی ئاڵتوون کوپری باکوور خوەرئاوای کەرکوک، کە بویە مدوو زەخمداری یەکیگیان و رفانن ئەوەکە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق  نیوز وت: چەکدارەیلیگ نەناسیای وە دڵنگ سەربازی پەلامار ئەو جفتیارەیلە دانە مەوقەی کارکردنیان لەناو زەوییگ کشتوکاڵی لە ناحیەی ئاڵتوون کوپری، کە یەکیگیان زەخمدار بوی.

  وتیش: چەکدارەیل جفتیاریگ ترەک رفانن و وەرەو شوین نادیاریگ چگن، وتیش: هیزەیل ئەمنی لەو ناوە بڵاو بوین و دەسکردن وە وەشکین فراوانیگ و زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە بریا.

 

